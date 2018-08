Education : ClÃ´ture de la formation pÃ©dagogique des nouveaux enseignants

La formation pédagogique préparatoire dispensée au profit des nouveaux enseignants recrutés à l’issue du concours de recrutement externe de 2018, et à ceux des diplômés des Ecoles supérieures des enseignants, et qui a ainsi concerné près de 9000 enseignants des deux paliers, moyen et secondaire, a été clôturée, hier, au niveau des 54 centres de formation consacrés à cet effet au niveau national.

Ces enseignants, qui devraient rejoindre leurs postes le mois de septembre prochain, ont bénéficié d’une formation pédagogique obligatoire de 12 jours, et ce, depuis le 25 juillet dernier. La formation concerne les matières de la langue arabe, techniques de gestion des classes, la législation scolaire ainsi que dans le domaine du système éducatif et les programmes d’enseignement, afin de bien les préparer à exercer leur profession. Il faut dire que cette noble fonction nécessite des efforts considérables, que ce soit pour transmettre un enseignement de qualité aux écoliers ou pour maîtriser la classe dont le nombre d’élèves dépasse souvent la vingtaine. Ce qui peut constituer un handicap pour toute nouvelle recrue, notamment en l’absence d’expérience professionnelle.

Par ailleurs, le ministère de l'Education nationale a annoncé que 8.586 enseignants, inscrits sur les listes de réserve au titre du concours de recrutement externe de 2017, ont été convoqués à travers la plateforme numérique de recrutement, sur la base de plusieurs critères, notamment le mérite, à partir de la meilleure moyenne obtenue au concours, jusqu'à la plus faible note, qui est 10/20. Ces recrutements interviennent pour combler les postes vacants dans les cycles moyen et secondaire à la prochaine rentrée scolaire, en particulier dans certaines matières, telles que les mathématiques, la physique et les langues étrangères.

Dans une récente déclaration, la ministre de l’Education nationale a fait savoir que cette opération de recrutement de nouveaux enseignants s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’encadrement pédagogique, en vue de faire face au déficit enregistré dans certaines matières, spécialement pour les branches scientifiques.

«Cette démarche initiée par le département intervient dans le but de combler le vide que connaissent certains établissements scolaires en matière d’encadrement pédagogique dans les filières scientifiques notamment», avait souligné, auparavant, Mme Benghabrit. Dans cette optique, la ministre avait annoncé le recrutement de quelque 300 enseignants d’amazigh, en prévision de la prochaine rentrée scolaire et ce, dans le cadre du processus de généralisation de l’enseignement de tamazigh.

Le directeur chargé de la formation au ministère de l’Éducation nationale, M. Kamal Hamadou, a quant à lui indiqué que 80% des nouvelles recrues bénéficieront de sessions de formation, et que ceux qui seront retenus pour occuper un poste d’enseignant d’arabe, d’amazigh ou de français suivront une année de formation pédagogique préparatoire. Il a, en outre, fait part de l’existence de quelque 49.000 postes d’enseignants du primaire à combler et 7.000 autres dans différents domaines.

Notons, par ailleurs, que la ministère de l’Education nationale a organisé le 15 juillet dernier des examens professionnels de promotion à 27 grades.

Il s’agit des examens professionnels de promotion aux grades d’inspecteur, de directeur, d’intendant, de superviseur, de censeur, de conseiller, d’attachés de laboratoire...

Pour rappel, le ministère avait procédé, en novembre 2017, au recrutement, à partir de la plateforme numérique, de 3.611 enseignants, qui ont rejoint leur poste le 5 décembre dernier. Selon la répartition des matières, les mathématiques et la physique sont les postes les plus demandés dans l’enseignement secondaire, avec 764 postes pour les mathématiques et 645 pour la physique.

Le nombre de postes enregistrés pour ces deux matières dans l’enseignement moyen est de 1.128 postes pour la physique et de 971 pour les mathématiques. L’exploitation des listes de réserve pour les enseignants du cycle primaire dans le cadre du concours 2016 devait être achevée en décembre 2017, tandis que celle de la liste de réserve pour le concours de recrutement des enseignants du moyen et du secondaire prendra fin le 31 décembre 2018.

Salima Ettouahria