Mila : 65 habitations inondées et de nombreux dégâts à Chelghoum Laid

Les pluies orageuses qui se sont abattues vendredi soir sur la commune de Chelghoum Laïd (sud de Mila) ont inondé 66 habitations et causé de nombreux dégâts en raison des avaloires obstrués, a-t-on appris hier des services de la direction locale de la Protection civile. Le volume des eaux de pluie qui ont inondé plusieurs quartiers de cette commune a atteint entre 10 et 30 cm, a précisé la même source. Les éléments de la Protection civile renforcés par l’unité secondaire de la protection civile de la même commune ont enregistré à l’avenue des Martyrs l’inondation de 19 foyers et d’une salle de prière, a-t-on précisé de même source, soulignant que les crues ont été pompées avec l’aide des citoyens. Huit foyers ont également été inondés à la suite de ces intempéries dans les rues Didouche Mourad et Mustapha Ben Boulaid dans la même commune, selon la même source qui a fait état de la détérioration des toits de 30 autres maisons dans la mechta “Naâmoune” en plus de l’effondrement partiel du mur entourant le chantier du projet AADL.

La protection civile a également enregistrés plusieurs dégâts suite aux dernières pluies diluviennes dans les rues du 20-Août-1955, Madhi Moussa, Sedrati Amar, Ahmed Yahia Rachid, Larbi Ben Mhidi ainsi que dans la mechta “Miniti”, a-t-on noté.