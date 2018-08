Batna : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™un rÃ©seau criminel

Les services de Sûreté de la wilaya d’Ain Defla ont procédé récemment au démantèlement d’un réseau criminel de trafic de drogue, composé de quatre individus activant dans la région, et à la saisie de plus d’un kilogramme de kif traité et de 1.140 bouteilles de boissons alcoolisées à Batna, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). L’opération fait suite à l’exploitation d’informations confirmées par les services de la police judiciaire de la wilaya, faisant état de deux individus à bord d’un véhicule avec une quantité du kif traité. Grâce à un plan bien ficelé, les mis en cause ont été arrêtés.

Après parachèvement de l’enquête, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République qui a renvoyé l’affaire devant le juge d’instruction, lequel a ordonné leur mise en détention pour possession de drogue aux fins de trafic. De leur côté, les éléments de la police judiciaire de la wilaya de Batna ont pu saisir une quantité de boissons alcoolisées destinées à la vente illégale. L’affaire a été révélée suite au contrôle d’un camion à bord duquel se trouvaient trois individus. La fouille du camion en question a permis la découverte d’une quantité de boissons alcoolisées estimée à 1.140 bouteilles de différentes tailles et types.

Par ailleurs, et en application d’un plan de sécurité tracé par la DGSN durant la saison estivale, les éléments de la police ont procédé, à travers tout le territoire des wilayas côtières, à plusieurs opérations policières touchant les différents quartiers, et ce dans le cadre de la lutte contre le phénomène des parkings illicites. Depuis le lancement du Plan Azur, ces opérations ont permis l’enregistrement de 122 délits et l’élaboration de 91 procès-verbaux avec l’arrestation de 102 individus impliqués présentés, par la suite, devant le parquet territorialement compétent. La DGSN met à la disposition de tous les citoyens un numéro vert 1548, 7/7j pour signaler tout dépassement.