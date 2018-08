DÃ©cÃ¨s de Mohamed-Salah Yahiaoui, M. Bensalah : Â« Une vie riche de dÃ©vouement et dâ€™abnÃ©gation au service de lâ€™AlgÃ©rie Â»

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Mohamed-Salah Yahiaoui, décédé vendredi à l’âge de 81 ans, des suites d’une longue maladie, dans lequel il a affirmé que la vie du défunt était riche de dévouement, d’abnégation et de contributions aux postes et missions qu’il avait assumés au service de l’Algérie.

«C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès du moudjahid Mohamed-Salah Yahiaoui, après une vie riche d’abnégation, de dévouement et de contributions aux postes et missions qu’il avait assumés au service de l’Algérie. La volonté divine a voulu que ce moudjahid rejoigne ses frères chouhada et moudjahidine, et nous n’avons qu’à accepter ce destin et prier Dieu, le Tout-Puissant, de lui accorder Sa sainte miséricorde et assister les siens en cette circonstance», a écrit M. Bensalah.

En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil de la nation a présenté ses sincères condoléances et l’expression de sa solidarité et de sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis.