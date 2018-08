M. Hadjar recoit le reprÃ©sentant du PNUD : Renforcer la coopÃ©ration en matiÃ¨re de formation supÃ©rieure

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a évoqué jeudi à Alger avec le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Eric Overvest, les voies et moyens de «renforcer davantage» la coopération en matière de formation supérieure et de recherche scientifique, indique un communiqué du ministère. MM. Hadjar et Overvest ont notamment examiné «les aspects de la coopération entre l’Algérie et le PNUD relatifs à l’université du monde du travail, particulièrement la formation des formateurs, les clubs de recherche et les techniques d’emploi et comment comprendre l’entreprise», précise-t-on de même source. Le ministre et le représentant résident du PNUD ont examiné, par la même occasion, «comment développer des projets communs sur l’analyse et les besoins du marché de l’emploi ainsi que l’enquête sur l’insertion des diplômés». Lors de cet entretien, MM. Hadjar et Overvest ont convenu de signer un protocole d’accord en vue de «mettre en place un cycle de conférences de haut niveau au profit des étudiants sur le système des Nations unies et d’animer des conférences sur les grandes actions incluses dans le cadre stratégique 2016-2020, notamment la diversification de l’économie et le développement social, l’environnement et la valorisation de l’écosystème, ainsi que la bonne gouvernance». Ils ont convenu, aussi, de mettre en place «un vivier d’experts algériens de haut niveau dans les différents domaines pour contribuer à l’expertise des projets du PNUD».