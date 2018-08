M. Hasbellaoui reÃ§oit lâ€™ambassadeur de la RÃ©publique du YÃ©men Ã©change de vues

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reçu jeudi à Alger l’ambassadeur de la République du Yémen en Algérie, Ali Mohamed Alwi-Yezidi, indique un communiqué du ministère. Les discussions ont permis de faire «un large tour d’horizon des relations unissant les deux pays, ainsi que la situation sanitaire qui prévaut en République yéménite et qui se caractérise par un effondrement du système sanitaire», précise la même source.

Dans ce cadre, l’ambassadeur yéménite «a fait état d’un certain nombre de besoins, y compris dans le domaine de la formation médicale et paramédicale, insistant sur le fait que le soutien de l’Algérie est nécessaire au regard de sa place particulière et de son Histoire».

A cet effet, le ministre de la Santé a assuré son interlocuteur que «le gouvernement algérien, conformément aux orientations du Président de la République, ne ménagera aucun effort pour soutenir le peuple yéménite dans l’épreuve qu’il traverse et que les besoins exprimés par la partie yéménite seront étudiés au niveau des instances concernées».