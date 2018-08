AIN DEFLA : Deux casemates dÃ©truites

Un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 9 août à Aïn Defla/1ère Région militaire, deux casemates pour groupes terroristes. D’autre part, un détachement combiné de l’ANP a récupéré, à In Amenas/4eRM, une somme de 28.880.000 dinars volée de la poste de Debdeb la semaine précédente. A El Oued et Biskra/4e RM, des détachements de l’ANP ont intercepté trois contrebandiers, trois camions et 64 quintaux de tabac, tandis que d’autres détachements ont appréhendé, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, huit contrebandiers et saisi quatre véhicules tout-terrain, 3,779 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d’orpaillage.

Par ailleurs , “des détachements de l’ANP ont mis en échec, lors de diverses opérations menées respectivement à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5e RM, des tentatives de contrebande de 11.379 litres de carburant, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Oran et Tlemcen/2e RM, “deux narcotrafiquants en possession de 7,7 kilos de kif traité.

De même, 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Saïda, Naâma et Laghouat, conclut le MDN.