Inondations dâ€™In Guezzam : Lâ€™ANP poursuit son assistance aux sinistrÃ©s

«Suite aux opérations d’intervention menées par les unités de l’ANP à In Guezzam, à Tamanrasset, en vue de dépasser la situation engendrée par les perturbations climatiques et les inondations ayant touché la région, les services spécialisés de l’ANP ont poursuivi leur assistance aux sinistrés à travers la mobilisation d’importants moyens humains et matériels pour améliorer la prise en charge des sinistrés avec la mise en place de points de soins destinés à la prise en charge sanitaire des malades et des blessés ainsi que l’installation de tentes supplémentaires pour l’hébergement des familles et la distribution de denrées alimentaires et divers autres produits de la vie quotidienne ayant été acheminés sur les lieux par voies terrestre et aérienne», précise la même source.

A ce titre, les unités de l’ANP déployées sur le terrain ont veillé à «rassurer les habitants que ces opérations humanitaires, engagées sous la supervision directe du Haut commandement de l’ANP, se poursuivront, jour et nuit, jusqu’au dépassement des effets de cette catastrophe naturelle et le retour aux conditions normales de la situation», ajoute le communiqué du MDN.