M.â€ˆNoureddine Bedoui depuis Relizane : Â«Lâ€™Etat accorde tout l'intÃ©rÃªt au retour des citoyens Ã  leur villageÂ»

Le gouvernement s’engage même, dans le cadre de l'aide à l’habitat rural, à reconstruire les habitations détruites. «Nous continuerons à fournir tous les moyens et les possibilités nécessaires à cet effet, à l’exemple du raccordement de ces régions aux réseaux d’électricité et du gaz», promet à ce propos Noureddine Bedoui devant les représentants de la société civile de la ville de l’antique Mina.

Cité par l’APS, le ministre s’attardera, à cette occasion, longuement sur la «douloureuse» et «dangereuse» période du terrorisme qu’a connue cette région et insistera de ce fait sur la nécessité de «transmettre» aux jeunes générations le message «de ce qu'a été enduré» par les populations durant ces années, et qui a été surmontée grâce à la «clairvoyance» des responsables, la «vigilance» des services de sécurité dont l’Armée nationale populaire et aux «valeurs» de la paix et de la réconciliation nationale qui est un projet «unique» dans songenre. «Notre devoir comme parents et comme responsables est de ne pas oublier les sacrifices. Il faut que nos jeunes connaissent l’importance des acquis pour les défendre et ne pas revenir à l’expérience vécue durant cette décennie, comme ce fut le cas à Relizane où l’obscurantisme, l’extrémisme et le terrorisme avaient poussé des milliers de personnes à fuir vers d’autres cieux plus cléments», explique le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, qui estime «essentiel» de «défendre» les acquis de la stabilité et de continuer à «consacrer» les valeurs de

«tolérance» et de «réconciliation nationale». Bedoui ne manque pas, par ailleurs, de tacler certaines personnalités politiques qui tentent de semer le doute à quelques mois des présidentielles de 2019. «La conscience du citoyen, son attachement à son pays et la solidité des institutions de l’Etat sont à mon avis la meilleure réponse à ceux qui sèment le doute à l'approche de chaque rendez-vous politique», affirme-t-il. Evoquant le volet économique, le ministre assure que l’Etat reste déterminé à «soutenir», à «encourager» et à «accompagner» toutes les initiatives d'investissement visant à «créer» des postes d’emploi et souhaite la «conjugaison» de tous les efforts pour atteindre l’objectif principal.



L’Etat accompagnera les initiatives d’investissement



«Il s’agit de donner la possibilité à toutes les communes d’Algérie de développer des zones d’activités et des mini zones industrielle », indique-t-il, valorisant dans la foulée les moyens mis en œuvre par l’Etat pour «améliorer» le climat d’investissement.

Bedoui a mis à profit cette opportunité pour appeler les élus locaux à fournir «davantage» d’efforts et à «exploiter» tous les moyens pour attirer les investisseurs. Abordant «l'effort» d'amélioration du cadre de vie des citoyens, en réponse à des préoccupations soulevées par les représentants de la société civile, il souligne qu’en dépit de la crise financière que traverse notre pays, le gouvernement «veille» à préserver le rythme de financement social conformément aux orientations du Président de la République. «Tous les chiffres et indicateurs prouvent et confirment la réalisation de projets de développement dont s’est engagé Bouteflika», soutient le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, qui a annoncé que l’ensemble des communes pourront bénéficier de piscines dans les trois prochaines années.

S.A.M.