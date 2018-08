HÃ´pitaux : Recrutement de 600 mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière va recruter 600 médecins généralistes à travers différents EPH et CHU du pays. Une décision prise afin d’«améliorer» la prise en charge au sein des urgences. C’est ce qu’a annoncé un responsable de ce département, jeudi dernier, lors de son passage sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale.

La création de ces centaines de postes budgétaires constitue une véritable bouffée d’oxygène pour les services des urgences de plusieurs établissements hospitaliers du pays qui souffrent d’un manque d’effectifs. Des urgences que d’aucuns considère comme le nerf névralgique de tout hôpital.

Le ministère a déjà «entamé le recensement» des candidats et cela depuis l’annonce de cette opération au mois de mai dernier. Actuellement, l’opération est en phase d’être concrétisée pour pallier aux difficultés auxquelles sont confrontés les services d’urgences dans les établissements de santé du pays.

Ces médecins généralistes seront recrutés pour un contrat de deux années avant d’être confirmés dans leurs postes sans passer par le concours. Entre-temps, ces médecins «bénéficieront» d’une formation d’urgentiste de manière périodique.

Cette annonce faite par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a été fortement saluée par les fonctionnaires du secteur qui voient en cette nouvelle action de recrutement comme un énorme apport «de ces médecins pour les services d’urgences des hôpitaux, qui souffrent d’un déficit de médecins généralistes particulièrement ceux de l’intérieur du pays».

Cette initiative contribuera, par la même occasion, à créer des postes de travail aux médecins ayant fini leurs études et rester au chômage durant une longue période. Il s’agit donc du double objectif d’ embaucher des médecins chômeurs et renforcer les effectifs des médecins urgentistes.

Intervenant sur les mêmes ondes de radio, le directeur de l’hôpital Nafissa-Hamoud à Alger (ex-Parnet), Zoubir Rkik, considère qu’il s’agit, là d’une bonne initiative dont il estime qu’elle «contribuera à soulager les hôpitaux de la difficile situation à laquelle ils étaient jusqu’alors confrontés». Pour ce responsable, c’est également «une chance pour des médecins restés au chômage et pour la santé publique en général».

Pour sa part, et lors de la réunion qu’il a tenue le mois de juillet avec les directeurs de la santé de 15 wilayas de l’Ouest et Sud-Ouest du pays, le ministre de la Santé a donné des directives claires et mis en avant les grandes lignes des principaux chantiers qui seront ouverts dès la promulgation de la nouvelle loi sanitaire récemment adoptée par les deux chambres du Parlement.

Il a insisté sur le fait que «les urgences médico-chirurgicales (UMC) sont le miroir du système de santé», indiquant que le gouvernement a consenti un véritable effort financier supplémentaire pour la mise à niveau des UMC qui bénéficient de l’ouverture d’un nombre conséquent de postes budgétaires pour le recrutement de médecins généralistes, relevant que ces médecins vont bénéficier d’une formation complémentaire pour leur donner la compétence nécessaire et en faire des médecins urgentistes.

Par ailleurs, il est utile de souligner que le secteur de la santé compte, dès la prochaine rentrée sociale, renforcer ses structures par le recrutement de 6.036 paramédicaux, qui seront affectés à travers la majorité des centres hospitaliers et sanitaires du pays. L’ensemble des 48 wilayas du pays sont concernées par ce recrutement massif. Néanmoins, c’est la wilaya d’Oran qui s’est taillée la part du lion avec 558 places budgétaires, suivie de la wilaya d’Alger avec 380 postes, Constantine 194 postes, les wilayas du Sud ont, elles aussi, eu leur part de postes d’emploi et ce, selon la demande formulée par les gestionnaires du secteur sur place.

Ainsi, les bacheliers des sessions du baccalauréat 2018 et 2017 sont informés de l’ouverture des inscriptions pour l’accès aux instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et de sages-femmes.

Mohamed Mendaci