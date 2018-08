Le ministre des Travaux publics et des Transports Ã  Tipasa : Faciliter lâ€™accÃ¨s des investisseurs

Principal vecteur du développent économique, le secteur des travaux publics se renforce et se modernise par la réception de plusieurs projets, notamment dans les transports routiers.

À l'heure où des milliers d’Algériens sont sur les routes des vacances, voici un constat logistique des plus ambitieux. Selon le ministre des Travaux Publics et des Transports, M Abdelghani Zâalane, le réseau autoroutier estimé actuellement à 5.500 km (autoroutes et voies express), devrait passer à 7.000 Km, avec la réception des projets restants. «Cela permettra de renforcer les infrastructures de base dans le pays, indispensables à toute activité commerciale, et partant de réaliser le plan national d'aménagement du territoire», a estimé le ministre.

Au cours d’une visite d’inspection qui l’a amenée en cette fin de semaine à la wilaya de Tipasa M. Abdelghani Zâalane, a fait savoir que les entreprises algériennes ont accès progressivement au transfert des technologies et acquièrent l'expérience et l'expertise nécessaires grâce au partenariat avec les entreprises étrangères, pour la réalisation des différents projets du secteur, affirmant que les ouvrages d'art (tunnels, ponts, échangeurs, rocades...) réalisés aujourd'hui, qui n'existaient pas dans le passé.

Entre autres réalisations, il est programmé la réception à la fin du deuxième trimestre 2019, du projet de réalisation de 66 Km de routes (autoroutes, rocades et échangeurs) à l'ouest d'Alger. Un projet initié en vue de désenclaver la région et faciliter l'accès aux opérateurs économiques pour réaliser des investissements, à travers la garantie des infrastructures de base nécessaires.

Le ministre a indiqué que le projet de réalisation de 66 km de routes, menant de la région ouest de la capitale vers Tipasa, s'inscrivait dans le cadre du programme du Président de la République.

Dans cette optique il a signalé que la rocade de Cherchell qui s'inscrit également dans le cadre de ce projet et s'étend sur 17 km, traversant des régions montagneuses difficiles d'accès, vise également à consolider les infrastructures de base et désenclaver la région afin d'y encourager l'investissement. Dans le même contexte, le premier responsable du secteur a fait savoir que ce projet englobait la réalisation de sept grands ouvrages d'art antisismiques (rocades, ponts, tunnels...) d'une hauteur de plus de 86 mètres et d'une longueur de 3.000 mètres, rappelant que sa réalisation a été confiée à un groupe algéro-chinois. Cette route principale reliant Alger à Chlef via Tipasa s’étendra prochainement vers les autres wilayas.

Ledit projet est susceptible de favoriser la fluidité du trafic dans la wilaya de Tipasa, en sus de faciliter l'accès des investisseurs économiques à la région, notamment après la réception du nouveau port centre (Cherchell). Ces projets seront réceptionnés graduellement. Dans un premier temps, 8 km seront réceptionnés d’ici la fin du mois d’août, puis 12 km en octobre, avant la finalisation des travaux et la réception de la totalité du projet à la fin du 2e trimestre 2019.



Voie d’évitement de Cherchell : un taux d’avancement de 68%



Lors de sa visite du projet de l'ouvrage d'art prévu au niveau du carrefour menant à Chenoua (W.Tipasa), dont le taux d'avancement des travaux est estimé à 60%, M. Zaalane a affirmé que la réception de ce projet permettra de fluidifier le trafic routier et de réduire le nombre d’accidents, en sus de garantir une liaison directe avec l'autoroute.

Par ailleurs, M. Zaâlane a inspecté les travaux du projet de réalisation de la voie d'évitement de la ville de Cherchell, pour laquelle a été alloué un montant de 34 milliards de dinars et dont le délai de réalisation a été fixé à 42 mois, affirmant que le taux d'avancement des travaux était estimé actuellement à 68%. À une question de la presse sur la possibilité d’ajout d’enveloppes budgétaires supplémentaires devant être allouées à la réalisation de ces projets, le ministre a indiqué que tant que «le code des marchés publics le permet, sous le contrôle des commissions des marchés publics, je n'y vois pas d'inconvénients», soulignant que la réalisation des projets dans certaines régions difficiles nécessite des sommes financières supplémentaires.

Il a précisé que l'enjeu consiste en la maitrise et la bonne gestion des enveloppes financières affectées à cet effet et dont la valeur globale du projet ne doit pas dépasser pas les

20 %.



« Nécessité de respecter les délais de livraison »



Le ministre des Transports a instruit sur l'importance de la précision et l'exactitude des études, en leur consacrant le temps nécessaire et en évitant les erreurs lors de leur réalisation. Le ministre des Travaux publics a également visité le projet du grand pont dans la commune de Cherchell (point kilométrique 4), ainsi que d'autres projets de ponts et échangeurs (point kilométrique 12).

Il a mis en avant la nécessité de respecter les délais de livraison des projets, a évoqué un plan de développement des autoroutes et routes express, qui s'étendra à l'avenir aux frontières des wilayas de Tipasa et de Chlef pour relier la région ouest, et partant, encourager l'investissement.

En somme, le renforcement et la modernisation du réseau routier de notre pays est l’illustration de l’importance du secteur des travaux publics et des transports dans les plans de développement économiques.

Des plans de développement qui constituent un choix stratégique dans le programme du Président de la République. Soulignons que le volume d'investissements dans le secteur qui a atteint près de

135 milliards de dollars durant les deux dernières décennies, ont permis, faut-il le rappeler, la réalisation d'un réseau routier, la modernisation des ports et aéroports, métro, tramway et le réseau ferroviaire qui ne dépassait pas les 1.800 km en 2000 et qui devrait dépasser prochainement, les 6.500 km.

Tahar Kaidi