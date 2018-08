Pomme de terre : En finir avec les perturbations des prix

Le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Kamel Chadi, a présidé jeudi dernier à Alger une rencontre d’évaluation du programme pomme de terre de saison et d’arrière-saison, a indiqué un communiqué du ministère. Cette rencontre a porté également sur les actions d’intervention pour la régulation du marché eu égard aux perturbations des prix que connaît le marché en cette période estivale de forte demande. Ainsi, M. Chadi a tenu à réitérer la disponibilité des pouvoirs publics à accompagner les acteurs de cette filière pour un meilleur encadrement de la profession pour mener des actions concrètes (production, stockage) afin d’atteindre les objectifs arrêtés en commun accord avec le ministère de l’Agriculture.

Aussi, il a exhorté les différents intervenants (DSA, Onilev, chambres d’agricultures) à renforcer la coordination et à démultiplier les sorties sur le terrain pour un meilleur encadrement de l’approvisionnement du marché national. Par ailleurs, il a passé en revu le programme d’arrière-saison notamment pour assurer la disponibilité de la semence afin de garantir la réussite de ce programme pour lequel un dispositif de suivi régulier a été renforcé. Ont pris part à cette rencontre les directeurs des services agricoles des principales wilayas concernées par le programme ainsi que les représentants de l’interprofession.