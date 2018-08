Fièvre aphteuse : Fermeture des marchés de bétails dans les wilayas concernées

«Les sept cas de fièvre aphteuse enregistrés récemment au niveau de l’abattoir d’Hussein Dey sont des cas exceptionnels de vaches issues d’autres wilayas», a affirmé jeudi dernier, le directeur des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Khaled Bara.

Dans une déclaration à la presse, M. Bara a précisé que “la wilaya d’Alger n’a pas été déclarée un foyer de fièvre aphteuse et que les animaux signalés au niveau de l’abattoir d’Hussein Dey ont été abattus et éliminés pour éviter tout contact avec ces viandes.

Par ailleurs, «des décisions ont été prises portant fermeture des marchés de bétails dans les wilayas déclarées foyer de la fièvre aphteuse», a fait savoir M. Bara. Se montrant rassurant, le responsable a indiqué que “la situation générale est stable” faisant savoir que “10 wilayas ont été touchées par cette maladie alors que seuls 190 cas ont été déclarés sur un total de 2 millions de têtes bovines”. Il a affirmé, qu’il sera procédé dans les prochaines semaines à de larges opérations de vaccinations de bétail, ajoutant que le nombre de bovins dans la capitale se situe entre 9.000 à 10.000 têtes.

Pour rappel, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural, et de la Pêche avait conclu un marché d’acquisition de deux millions de vaccins dans le cadre des mesures relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse, alors que les éleveurs sont tenus de s’abstenir d’acheter des bovins et signaler tout cas suspect de cette fièvre. S’agissant des procédures prises par le ministère en vue de se préparer à l’Aïd Al Adha, le directeur des services vétérinaires a annoncé de l’autre côté, l’ouverture officielle de la vente de bétail définie de manière officielle à chaque wilaya. Ceci d’autant, qu’il avait été procédé précédemment, a-t-il dit, à la prise de plusieurs mesures relatives à la mobilisation de l’ensemble des médecins vétérinaires (1.500) au niveau des directions de la santé animale (DSA) et des abattoirs et au dépôt de la certification sanitaire vétérinaire accompagnant le déplacement d’animaux vers les lieux de vente aux fins de contrôle vétérinaire. L’autre mesure prise afin de juguler ce fléau, est que tous les établissements d’abattage, répartis sur l’ensemble du territoire national seront ouverts pour inciter les citoyens à sacrifier leurs animaux dans une enceinte conforme et contrôlée. Des permanences seront effectuées par les services vétérinaires de wilaya au niveau des Assemblées populaires communales (APC) et des lieux d’abattages. Des brigades mobiles composées de vétérinaires et de techniciens effectueront des tournées dans les différents lieux susceptibles d’abriter des abattages, notamment en milieu rural pour assurer le contrôle. D’autre part, un vaste programme de prévention et de sensibilisation, destiné aux éleveurs, afin de prémunir le bétail contre les diverses maladies est également mené à longueur d’année, a fait savoir la même source.

Le nombre de têtes de bétail atteintes par la fièvre aphteuse depuis la déclaration de l’épidémie le 21 juin, a atteint 190 cas répartis dans dix wilayas, à savoir Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia, Sétif, Tipasa, Médéa, Oum El Bouaghi, Bordj Bou-Arréridj, Chlef et Blida. Le virus en question est de type O, dont la présence est nouvelle en Algérie. C’est la première fois que la fièvre aphteuse de type ‘‘O’’ y est découverte, ce qui laisse penser que l’épidémie de cette année n’a rien à voir avec les précédentes, comme celles de 2014 et 2017. Mais grâce à la prise de conscience des professionnels du secteur, l’épidémie est mieux contenue cette année que les années précédentes. C’est grâce, notamment à l’expérience et au niveau de conscience supérieur, quant à cette maladie, des professionnels du secteur. Les campagnes de sensibilisation, qui sont encore en cours, portent leurs fruits. Les éleveurs sont plus conscients et plus prudents. L’épidémie de 2014, qui avait fait beaucoup de dégâts, n’a pas été oubliée.

Les mouvements de cheptel sont très réduits et l’importation de bovins suspendue jusqu’à maîtrise de la maladie. Surtout que les premiers foyers découverts l’année dernière concernaient du bétail importé d’Europe. Les éleveurs évitent les marchés de bétail pour éviter toute contamination et signalent aux services vétérinaires tout cas suspect.

Salima Ettouahria