Pris en charge par le PrÃ©sident Bouteflika : 118 Hadjis sont arrivÃ©s Ã  la Mecque

Le groupe de hadjis pris en charge par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi à La Mecque (Royaume d’Arabie saoudite), dans une atmosphère de piété.

Les hadjis ont été accueillis à l’hôtel Dar El Khalil El Rochd par le coordonnateur général de la mission algérienne du hadj, directeur de l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), M. Youcef Azouza, en compagnie du moutawif saoudien. Ces hadjis ont été choisis parmi les familles démunies et celles à faible revenu ainsi qu’un nombre de pensionnaires de centres pour personnes âgées relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Ce groupe de hadjis sera pris en charge par un staff administratif et médical, doté d’équipements médicaux nécessaires et de médicaments, ainsi que de guides. A leur arrivée, les hadjis ont présenté leurs remerciements et exprimé leur gratitude au Président Abdelaziz Bouteflika. A cette occasion, le coordonnateur général de la mission algérienne du hadj a précisé que le nombre de ces hadjis s’élevait à 118 pèlerins, hommes et femmes, qui bénéficieront d’une prise en charge totale assurée par un staff relevant du ministère de la Solidarité nationale et de l’Office national du tourisme (ONT), qualifiant l’initiative du Chef de l’Etat de «geste louable» qui s’ajoute, a-t-il dit, à plusieurs d’autres organisées au profit de personnes âgées, nécessiteuses et malades.



Des soins pour les hadjis âgés ou malades



Assurer un prise ne charge optimale des hadjis âgés ou malades pendant l'accomplissement du rite de Mina, tel est entre autres, l’objectif de la campagne de sensibilisation lancée par le bureau des pèlerins algériens à La Mecque (Lieux saints de l'islam), c’est ce qu’a indiqué, le conseiller du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Omar Bafoulou.

«S’étalant à partir d’aujourd’hui et jusqu'au 20 août à travers l’ensemble des hôtels dans les Lieux saints, cette campagne à vise à sensibiliser davantage les jeunes hadjis algériens à la nécessité d'assister les personnes âgées et handicapées qui se trouvent à Mina», a expliqué le responsable au ministère des Affaires religieuses, à l’envoyé spécial de l’APS.

M. Bafoulou a fait savoir que cette campagne entre dans le cadre de la politique de l'Etat algérien visant l’optimisation de la prise en charge des personnes âgées ou atteint de maladies chroniques, précisant que cette action tend à inculquer la culture de la solidarité et de la tolérance puisée des valeurs de notre société. «Les jeunes hadjis sont appelé a aider et à assister les pèlerins algériens âgés et malades en leur accordant la priorité au rite de Mina», a expliqué M. Bafoulou. A cet effet, le Bureau des affaires des pèlerins algériens a organisé, conformément aux orientations du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, une première conférence a été animée par le conseiller du ministre des Affaires religieuses, et les cheikhs Mohamed Omar Hassani, Abdelhamid Ouissi et Moussa Ismail. Dans un communiqué du comité de la fatwa distribué lors de la conférence, il est recommandé aux hadjis âgés et malades et leurs accompagnateurs de ne pas passer la nuit à Mina. Aussi, les hadjis peuvent accomplir le rite de Mina pendant la journée.



L’eau de Zemzem attendra les pèlerins à leur retour



Par ailleurs, une vaste opération d’acheminement de bonbonnes d’eau Zemzem a été lancée depuis l’aéroport international de Djeddah, le roi Abdelaziz (Arabie saoudite), vers les aéroports d'Alger, Constantine, Oran, Ouargla et d'Annaba au profit des hadjis de la saison 2018.

Cette opération, première du genre, consiste à transférer à l’avance des bonbonnes d’eau Zemzem qui seront distribuées aux hadjis dès leur retour des Lieux saints.

Selon les explications fournies par le coordinateur administratif et financier de la mission algérienne du hadj, Salah Bouterfa, l’opération d’acheminement de bonbonnes d’eau Zemzem intervient en application des instructions du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs en vue d'assurer le meilleur des services aux hadjis.

«L’eau transférée à bord des avions de la Compagnie aérienne algérienne vers l’aéroport de Ouargla est "un cadeau" de l’Office national du hadj et de la Omra (ONHO) aux pèlerins», a indiqué M. Bouterfa, ajoutant que toutes les autorisations d’usage, imposées par les autorités saoudiennes ont été obtenues, en coordination avec les différents secteurs de la mission algérienne du Hadj, le Consulat général d'Algérie à Djeddah et les représentants de la Compagnie aérienne nationale Air Algérie et l’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO).

S’inscrivant dans le cadre des efforts consentis par l’ONHO, cette initiative vise, selon le même responsable, à améliorer l'organisation et la gestion du pèlerinage.

M. Bouterfa a, dans le sillage, fait savoir que la première cargaison, acheminée vers l’aéroport d’Ouargla, 3.001 bonbonnes d’eau de Zemzem de 5 litres chacune.

«Des espaces de stockage ont été aménagés dans les aéroports algériens et des bureaux de distribution d’eau Zemzem ont été installés avec l’objectif d’entamer la distribution d’eau aux hadjis dès leur retour au pays», a précisé à l’APS, le coordinateur administratif et financier de la mission algérienne du hadj.

Notons que huit vols sont programmés depuis l’aéroport international de Djeddah vers cinq aéroports algériens pour transporter 38.178 bonbonnes d’eau Zemzem, soit au total 190 tonnes.

Kamelia Hadjib