Produits alimentaires impropres Ã  la consommation : Saisie de plus de 10 tonnes Ã  Oran

Plus de 10 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisies durant le mois de juillet écoulé par les services de contrôle du commerce, a-t-on appris jeudi dernier de la direction du Commerce de la wilaya d’Oran.

Ces produits alimentaires divers, d’une valeur totale de 8,3 millions de DA, ont été saisis dans la wilaya lors d’opérations de contrôle des services de commerce durant le mois de juillet en raison des dangers avérés qu’ils représentaient pour la santé des consommateurs, a déclaré à l’APS, le chef de service protection du consommateur et répression des fraudes à la direction du Commerce, Mme Malika Staali. Une soixantaine de prélèvements de produits alimentaires aux fins d’analyse physico-chimiques et microbiologiques dont des crèmes glacées, de la pâtisserie, des boissons gazeuses, du thon et autres produits sensibles à la consommation ont été effectués par les services de la protection du consommateur et répression des fraudes, dont 40 sont en cours d’analyse et 20 non conformes aux normes en vigueur régissant certaines activités, a relevé la responsable. Les services de contrôle de la qualité ont opéré également durant ce mois de juillet une saisie de 3.184 unités (pièces détachées automobiles contrefaites d’origine chinoise d’une valeur de 1,5 million DA), a-t-on ajouté.

Le bilan mensuel de la direction du Commerce de la wilaya d’Oran fait état de la fermeture de 6 commerces de produits alimentaires, a révélé Mme Staali, notant que les commerçants contrevenants ont été verbalisés par les services de contrôle de commerce avec propositions de fermeture et poursuites judiciaires.

Pas moins de 3.614 interventions ont été effectuées durant cette période par les services de contrôle de la direction du Commerce de la wilaya d’Oran, a-t-on fait savoir.