Nouveaux bacheliers : Les entretiens individuels sÃ©duisent

Une grande affluence de nouveaux bacheliers a marqué la manifestation «Les entretiens individuels», initiée par l’université des frères Mentouri à Constantine. La manifestation, lancée mercredi dernier à la bibliothèque centrale de l’établissement universitaire, constitue «la deuxième étape des préinscriptions universitaires des nouveaux bacheliers» pour la saison 2018/2019, après celle de l’insertion des choix, a indiqué à l’APS le vice-recteur de l’université, Abdelmalik Bachkheznadji. Il a également ajouté que cette phase d’examen individuel, qui concerne huit filières, entre autres les sciences de la nature et de la vie, les sciences et technologies permet de «confirmer ou infirmer le choix du bachelier». Au cours de cette épreuve, encadrée par deux enseignants dans chaque filière, les candidats sont interrogés «sur leurs connaissances de base qui se rapportent à ces filières, ainsi que leurs compétences dans les matières scientifiques», a fait savoir l’examinateur en génie mécanique, Miles Adel. Un dispositif d’accueil et d’entretien formé de personnels académiques et enseignants ainsi que d’administrateurs ont été mobilisés «pour assurer le déroulement dans de bonnes conditions de cette deuxième phase de préinscription», a affirmé M. Bachkheznadji. Pour M. S., étudiante de la wilaya d’Oum El Bouaghi, l’entretien qu’elle a eu avec les académiciens et le test oral, «a consolidé son choix d’opter pour un cursus universitaire en génie électronique».

La manifestation «Les entretiens individuels» se poursuit jusqu’à demain, date de la fin du délai de la validation des choix, a-t-on conclu.