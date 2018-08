Laboratoires de recherches inefficaces : Des mesures strictes allant jusquâ€™Ã  la fermeture

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a indiqué à Sétif que des mesures strictes, au niveau des universités nationales, allant jusqu’à la fermeture, seront prises à l’encontre des laboratoires de recherches scientifiques inefficaces.

«La fermeture de ces laboratoires interviendra après des mesures et des inspections annuelles effectuées par des comités spécialisés», a précisé le ministre à l’issue d’une visite de travail dans cette wilaya. Il a, dans ce sens, ajouté que dans une première étape «une suspension temporaire de l’activité» sera signifiée au laboratoire avec l’obligation de procéder à une mise à niveau, détaillant que si le laboratoire ciblé ne réussit pas sa mise à niveau, sa fermeture sera définitive. Soulignant qu’une disparité caractérise l’évolution des laboratoires de recherches au nombre de 1.400, relevant du département de l’Enseignement scientifique et de la Recherche scientifique, le ministre a indiqué que certains laboratoires ont réussi à conclure des contrats de coopération avec des unités industrielles et économiques. Il a également salué l’orientation de certains laboratoires de recherche qui recourent à l’enregistrement des brevets de leurs inventions et œuvrent à établir des liens avec diverses entreprises et institutions pour valoriser les résultats de leurs recherches scientifiques, qualifiant le procédé d’étape très importante pour activer le processus de la recherche scientifique. Au cours de l’inauguration d’un laboratoire à la faculté des sciences de la nature et de la vie à l’université Ferhat-Abbas (Sétif 1), des explications sur un projet de traitement pour le diabète de type 1, breveté du nom de l’université Sétif 1, a été présenté par une universitaire. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de las Recherche scientifique a entamé sa visite dans la wilaya de Sétif par l’inauguration d’un restaurant universitaire central d’une capacité de 800 repas à l’Ecole nationale Messaoud-Zeghar à El Eulma, où il a également inspecté un projet de réalisation d’une résidence universitaire de 1.000 lits. Au chef-lieu de wilaya, M. Hadjar a inauguré une résidence universitaire de 3.000 lits et une unité de recherche à la cité universitaire Maaboudha, avant d’inspecter le projet de la bibliothèque centrale d’El Bez à l’université Ferhat-Abbas.