Commerce mondial au troisiÃ¨me trimestre, selon lâ€™OMC : Le dynamisme s'affaiblit

L'expansion du commerce pourrait ralentir davantage au troisième trimestre 2018, selon le dernier Indicateur des Perspectives du commerce mondial (WTOI), publié jeudi par l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le chiffre le plus récent du WTOI, à savoir 100,3, est inférieur à la valeur précédente, qui était de 101,8, et à peine supérieur à la valeur de référence de l’indice, qui est de 100,00, ce qui indique un relâchement de la croissance du commerce dans les prochains mois, dans la lignée des tendances à moyen terme. Cette perte de dynamisme reflète la faiblesse des indices qui composent l’indicateur, y compris les commandes à l’exportation et la production et les ventes d’automobiles, qui est peut-être due à la montée des tensions commerciales, a expliqué l'OMC dans son rapport. L'indicateur WTOI a été lancé en juillet 2016, visant à fournir des renseignements «en temps réel» sur les tendances du commerce mondial. Cet indicateur, mis à jour chaque trimestre, complète les outils existants tels que les prévisions du commerce à long terme de l'OMC ainsi que d'autres statistiques. Un chiffre de 100 indique que la croissance du commerce suit les tendances récentes, un chiffre supérieur à 100 indique une croissance supérieure à la tendance et un chiffre inférieur à 100 indique une croissance inférieure à la tendance.