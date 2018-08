BlÃ© : Les cours mondiaux en hausse

Le prix du blé européen repartait en hausse hier à la mi-journée sur le marché européen Euronext, soutenu par la chute de l'euro, au plus bas en un an, face au dollar, qui encourage les exportations européennes de céréales. Entraîné par l'effondrement de la livre turque, l'euro est tombé en-dessous du seuil stratégique de 1,15 dollar vendredi matin, ce qui a permis aux cours du blé de repartir à la hausse après quelques prises de bénéfice jeudi, a souligné un analyste vendredi. «Un euro en dessous de la barre des 1,15 dollars redonne beaucoup de compétitivité au blé européen sur les marchés mondiaux d'exportation», a dit cet expert. Vendredi en début de matinée, la monnaie unique est tombée à 1,1432 dollar, son plus bas niveau depuis juillet 2017, et en milieu de journée, le blé gagnait 1,75 euro à 212,75 euros la tonne sur l'échéance septembre, et 1,25 euro à 214,25 euros la tonne sur l'échéance décembre, pour quelque 12.143 lots échangés. Le maïs aussi était en hausse. Dans la journée, la tonne de maïs coutait 193 euros, en hausse de deux euros sur l'échéance novembre, et 193,50, en hausse de 0,50 euros sur l'échéance janvier, pour 214 lots échangés. La publication du rapport du ministère américain de l'Agriculture devrait confirmer les mauvaises récoltes en Europe, en Russie et en Australie. «Le marché a déjà intégré ces données, et n'attend pas de grosse surprise», a déclaré un opérateur, sauf peut-être sur les stocks disponibles.