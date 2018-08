EnregistrÃ©es Ã  travers les marchÃ©s et espaces commerciaux Ã  Alger en juillet dernier : Plus de 1.700 infractions commerciales

Plus de 1.700 infractions commerciales ont été enregistrées en juillet dernier, à travers les différents marchés et espaces commerciaux d'Alger par les services de la Direction du Commerce de la wilaya, avec la saisie de marchandises non facturées, exposées à la vente d'une valeur de 433 millions de dinars, a-t-on appris mercredi auprès de la direction. Le bilan global des activités des brigades de contrôle relevant des services de la direction du commerce de la wilaya d'Alger fait état de 13.068 interventions ayant permis le constat de 1.747 infractions commerciales, alors que le montant des marchandises non facturées, exposées à la vente, à travers les différents espaces, marchés et locaux commerciaux à Alger a été estimé à 433 millions de dinars. 25.715 DA de contraventions ont été enregistrés durant la même période pour non respect des prix appliqués, alors que la valeur des marchandises saisies s'élève à

2 millions. Le bilan dévoile 124 propositions de fermeture de locaux commerciaux dans la wilaya durant la période considérée, dont 94 pour des raisons liées à la nature des pratiques commerciales (illicites) ou s'inscrivant dans le cadre de la répression de la fraude, outre des infractions liées au risque alimentaire et à la sécurité des produits. Par ailleurs, 1708 procès verbaux ont été dressés, dont 573 pour non affichage des prix des marchandises exposées à la vente, contre 673 procès verbaux pour exposition de marchandises jugées impropres à la consommation, suivis de 409 procès verbaux pour pratique commerciale illicite. Pas moins de 19 procès-verbaux ont été rédigées pour non respect des prix et tarifs en vigueur. Le bilan de contrôle de la Direction du Commerce de la wilaya d'Alger pour le premier semestre 2018, a fait état de 18.674 contraventions dressées par les agents de lutte contre la fraude, contre 932 propositions de fermeture de locaux commerciaux, alors que la valeur des marchandises non facturées exposées à la vente à Alger a été estimée à près de 3 milliards de dinars.