CoopÃ©ration algÃ©ro-britannique : NÃ©cessitÃ© de lancer un programme dâ€™Ã©changes

Une rencontre avec une vingtaine de startups algériennes qui activent dans divers secteurs comme le Digital, l’environnement, le BTPH, le textile et la communication était organisée dans la soirée de mercredi, à Alger, par la Confédération générale des entreprises algérienne (CGEA), en collaboration avec l’Ambassade du Royaume Unis à Alger. La réunion s’est déroulée en présence du diplomate, M. Barry Robert Lowen et la présidente de la CGEA, Mme Saida Neghza ainsi que M. Mohamed Ali Diyahi, directeur du bureau de l’OIT à Alger pour les pays du Maghreb. Il convient de noter, selon certains observateurs qu’au cours de ces dernières années les relations économiques qui lient les deux pays ont connu véritablement une amélioration constante. D’ailleurs, la tenue de cette journée constitue, sans nul doute, un signal fort de la grande volonté des deux pays d’aller en avant et de renforcer leur coopération économique. Rappelons, à cet effet que la Grande-Bretagne étant le 10e partenaire économique de l'Algérie, son 9e client à l'échelle internationale et occupant la 12e place à l'échelle mondiale en matière d'approvisionnement du marché national.

Dans un communiqué, dont une copie nous a été transmise, les organisateurs de cet événement ont souligné que cette rencontre a notamment pour objectif majeur d’identifier les opportunités de coopération entre les deux écosystèmes de startups algérienne et britannique, de nouer des partenariats et de faire connaitre les entreprises algériennes, surtout en matière d’innovation. L’ambassadeur du Royaume Uni et le directeur du Bureau de l’OIT ont félicité Mme Saida Neghza pour «l’excellente initiative». Intervenant à l’occasion, Mme Neghza a souligné que cette concertation ouvre les voies pour explorer les opportunités de coopération et de partenariat pouvant se traduire par le renforcement des liens historiques entre le l’Algérie et le Royaume Uni.

Un débat fructueux a eu lieu entre les différentes parties présentes notamment autour de la création d’un programme de coopérations et d’échanges, ainsi que dans la perspective de l’organisation d’un forum numérique de la Méditerrané devant avoir lieu à Alger au mois d’octobre. Il est utile de souligner que le volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Grande Bretagne ont évolué entre 2011 et 2014 pour progresser 3,8 milliards à 6,9 milliards de dollars, soit une hausse de 78% sachant que 98% des exportations de l’Algérie vers ce pays sont constituées d’hydrocarbures.

M. A. Z.