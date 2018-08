Pour une meilleure prise en charge des assurÃ©s sociaux : Vers la mise en place dâ€™une fiche mÃ©dicale informatisÃ©e

«Le développement d'une solution utilisant la fiche médicale informatisée est en cours d'élaboration par la CNAS pour assurer un contrôle médical en temps réel, au niveau de la structure d'affiliation, afin de garantir une meilleure prise en charge des assurés sociaux et avoir une base de données unique sur l'ensemble des actes et des prescriptions».

Cette annonce est faite par Hassen Tidjani Haddam, lors d’un entretien publié hier par l’APS. En effet, un abus de consommation de médicaments est enregistré. Et à travers cette solution, la CNAS compte, entre autres, parvenir à une «une meilleure maîtrise des dépenses». D’autre part, M. Haddam a réaffirmé l’intensification et l’automatisation du contrôle, avec un ciblage de certaines professions qu’il qualifie de «pourvoyeuses d'arrêts de travail». Les agents de la CNAS, explique M. Haddam, «ont visité 90.234 assurés sociaux durant le premier semestre de 2018 dont 8,81% ont été sanctionnés contre 195.268 assurés visités dont 9,43% sanctionnés durant la même période de l'année 2017». À ce sujet, la CNAS n’a cessé de tirer la sonnette d’alarme. Des pharmaciens, complices, sont poursuivis en justice pour usage frauduleux de la carte Chifa. À propos du remboursement des médicaments, le premier responsable de la Cnas, chiffres à l’appui, explique que la caisse a traité 32,7 millions d'ordonnances au courant du

1er semestre 2018 contre 64,7 millions durant la même période de 2017.



90.000 cartes bloquées



Rappelant les réalisations de la Cnas, M. Heddam souligne que près de 14 millions de cartes Chifa ont été remises à leurs titulaires, alors que plus de 90.000 cartes ont été bloquées pour fraude. Un blocage, explique-t-il, lié à l'accès aux médicaments, suite aux «fraudes avérées». Pour ce faire, des dispositions ont été prises dont la mise en place d'un «guichet unique» au niveau de toutes les structures, afin de garantir aux bénéficiaires de la couverture sociale l'accès à l’information et à la prise en charge de leurs demandes de prestation. S’ajoute, entre autres, le dispositif de conventionnement conclu entre la CNAS et les officines, les cliniques d'hémodialyse et de chirurgie cardiaque, les transporteurs sanitaires, les médecins traitants et les opticiens lunetiers. Dans cette optique, M. Heddam fait savoir qu’au 1er semestre 2018, le montant de la facture versée aux 11.590 officines conventionnées avec la CNAS dans le cadre du système du tiers-payant s'est élevé à près de 103 milliards DA. La dépense inhérente à la prise en charge des malades hémodialysés s'est élevée, quant à elle, à 5,7 milliards DA, tandis que celle relative à la prise en charge de 4.743 malades dans 19 cliniques spécialisées en chirurgie cardiaque, est de l’ordre de 1,8 milliard DA. Par ailleurs il convient de rappeler que le ministre du Travail, M. Zemali, avait indiqué que les déséquilibres financiers du système de sécurité sociale—nés de l’énorme déficit enregistré dans le système de retraite— demeurent la préoccupation du gouvernement. Et rappelait à propos de la réforme et la modernisation du système de sécurité sociale, que «la question ne dépend pas des seuls pouvoirs publics, mais tout le monde est concerné». Il a ajouté dans ce cadre qu’«il faut prendre les dispositions et les mesures nécessaires, et fournir plus d’efforts pour rationaliser les dépenses, augmenter le nombre des cotisations, les diversifier, et l’amélioration du service en même temps».

Fouad Irnatene