Consommation mondiale de gaz naturel depuis 1990 : Augmentation de 6,3%/an

En 2017, la production mondiale de gaz naturel a marqué un nouveau record de 3,768 milliards de mètres cubes, soit une augmentation de 3,6% par rapport à l’année précédente. Selon l’Agence internationale de l’énergie, ce volume constitue la plus forte augmentation depuis 2010. Le rapport publié le 27 juillet dernier indique, à ce propos que la production de gaz naturel a augmenté depuis la crise économique de 2009 avec un taux de croissance annuel estimé à 2,6%.

Selon les données de l’agence, l'Australie a plus que triplé sa production depuis 2004, au sein de l’OCDE, pour devenir ainsi le huitième producteur mondial de gaz naturel en 2017, alors qu’au même moment, le Canada « était le deuxième contributeur à l'augmentation de la production combinée de l'OCDE, et que la production norvégienne augmentait de 6,3% et atteignait un niveau record». Durant la même année, soit en 2017, la demande mondiale de gaz naturel a évolué de 3,2% par rapport à 2016 pour atteindre 3.757 milliards de mètres cubes. C'était la huitième année consécutive de hausse. Le rapport précise que depuis 1990, la consommation mondiale de gaz naturel a poursuivi sa cadence à la hausse avec une moyenne de 6,3% par an, la croissance étant encore plus forte en Chine, avec une moyenne de 13,1% par an au cours des 20 dernières années. Sur un autre registre, le commerce mondial du gaz a approché 1,2 Tcm (trillion cubic metres) en 2017, le GNL intervenant en pole position avec 32,9% du commerce mondial.

Cette croissance du GNL est principalement imputable à la forte augmentation des exportations des États-Unis et de l’Australie, le Qatar demeurant le principal exportateur de GNL pour les pays de l'OCDE, devant l'Australie. L’analyse précise que les importations de GNL des pays non membres de l'OCDE ont encore augmenté en 2017, représentant 38,1% des importations mondiales de ce produit énergétique, ce qui représente une augmentation non négligeable depuis 2006, alors que les pays de l'OCDE représentaient 90,3% du marché total du GNL. Pour 2017, le principal de la croissance a été tiré par la Chine, devenue deuxième plus grand importateur de GNL au monde, derrière le Japon. Les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) anticipées pour les cinq prochaines années prévoient que la consommation de gaz devrait globalement augmenter de 1,6 % d’ici 2022, soit environ 4.000 milliards de mètres cubes.

Cette croissance sera essentiellement due au dynamisme du secteur de l’industrie. La Chine devrait consommer à elle seule 40 % du volume global, selon ces mêmes prévisions. Pour le cas de notre pays, le bilan du secteur pour 2017 indique que la consommation nationale de gaz naturel a atteint 40,4 milliards de mètres cubes, soit une croissance de +2,8% par rapport à 2016. L'Algérie, dont la tendance à la consommation du gaz naturel s’est fortement accentuée au cours de ces dernières années, a produit 100 milliards de mètres cubes/jour de gaz en 2017, dont 55 milliards de mètres cubes/jour ont été exportés, le reste étant destiné au marché interne.

D. Akila