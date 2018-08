Accidents de la route : Mieux vaut prÃ©venir â€¦

Somnolence au volant, baisse de vigilance et excès de vitesse sont parmi les causes d’hécatombe qui survient sur nos routes, notamment en période de vacances d’été.

Pour tenter de mettre un terme à cette situation, le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale organise une opération de sensibilisation pour la réduction du nombre d’accidents de la circulation dus à l'excès de vitesse

Lancée en juillet dernier, cette campagne de sensibilisation lancée au profit des usagers de la route au niveau des différents «points de contrôle et barrages fixes», se poursuit dans le but de réduire les accidents de la circulation qui font chaque année des milliers de victimes, a affirmé, jeudi, le sous-lieutenant Ikram Benguitoun, présidente de la cellule de communication auprès du Groupement.

Dans une déclaration à l'APS, parallèlement au rapprochement des agents de la Gendarmerie nationale des conducteurs, au niveau d'un barrage fixe à Reghaïa, sur la route nationale N 61 reliant Alger à Boumerdes, le sous-lieutenant a souligné que cette campagne de sensibilisation «intervient au titre de l'initiative lancée du 25 juillet au 20 août par le commandement de la Gendarmerie nationale, sous le slogan «ensemble pour un été sans accident".

Dans le cadre des objectifs tracés par la Gendarmerie nationale au titre de cette campagne, notamment la réduction des accidents de la route à travers l'intensification de l'action préventive et la prise de mesures coercitives, les éléments de ce corps de sécurité veillent à sensibiliser les citoyens sur l'importance de respecter le code de la route, en association avec tous les acteurs activant sur le terrain, à l'instar de la Protection civile, la direction des travaux publics et des transports et le mouvement des Scouts musulmans algériens (SMA), ajoute la responsable.

Dans le cadre des actions de sensibilisation, des dépliants et circulaires, mettant notamment en garde contre les dangers liés à l'excès de vitesse et aux manœuvres dangereuses, sont distribués aux conducteurs au niveau de cet axe routier, à l'entrée Est de la capitale où le trafic routier est très dense, a déclaré à l'APS le capitaine Samir Belghit de la section territoriale de sécurité routière de Reghaïa.



19 morts et plus de 300 blessés en une semaine



Malheureusement, la route continue d’endeuiller les familles algériennes. En l’espace d’une semaine, dix-neuf personnes ont trouvé la mort et 333 autres ont été blessées lors de 260 accidents de la route survenus au niveau des différentes zones urbaines, indique jeudi un bilan des services de la Sûreté nationale.

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (le non respect de la distance de sécurité, l'excès de vitesse et la fatigue au volant), outre d'autres facteurs liés à l'état des véhicules et à l'environnement, précise la même source.

À cet effet, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance lors de la conduite, à respecter le code de la route et à éviter l'excès de vitesse, sans oublier de soumettre les véhicules à un contrôle régulier pour préserver les vies humaines et la sécurité des usagers de la route.

La DGSN rappelle également le numéro vert 1548 et celui de secours (17) mis à la disposition des citoyens, 24h/24h pour recevoir des signalements.



4 décès et un blessé à Constantine



La liste macabre des accidents de la route ne cesse de s’allonger. À Constantine quatre personnes d’une même famille ont perdu la vie et une autre a été blessée dans une collision entre un véhicule touristique et un semi remorque survenu jeudi dans la commune d’Aïn Abid, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

La même source a précisé que l’accident s’est produit sur un tronçon routier du chemin de wilaya (CW) 133 reliant la commune d’Aïn Abid à la ville de Tamlouka, relevant de la wilaya de Guelma, précisant que les personnes décédées, âgées entre 14 et 70 ans, étaient à bord du véhicule.

Les infractions commises par les conducteurs irresponsables sont fréquentes, même les règles les plus élémentaires en matière de sécurité routière ne sont pas respectées. Résultat : ils se tuent et ils fauchent la vie des autres. L’homme est en effet responsable dans plus de 95% des cas d'accidents. D'où l'intérêt grandissant de s'intéresser davantage à la formation des conducteurs et de la sensibilisation permanente de la population

R.S