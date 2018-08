Foyers de la criminalitÃ© : Descentes Ã  Alger

Les forces de la Police et de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d'Alger ont effectué jeudi des descentes conjointes dans des lieux de la criminalité dans les communes de Bir Mourad Rais, Gué de Constantine et Ain Naadja, en vue de garantir la sécurité des citoyens, a déclaré à la presse le commissaire principale, Belkacem Farrah, ajoutant que cette opération avait pour principal objectif la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et la sécurisation des citoyens et de leurs biens.

La coopération entre les deux corps sera renforcée par des descentes similaires pour garantir la quiétude publique et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

Pour sa part, le chef du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Bir Mourad Rais, le commandant, Faycel Khaloufi a fait état d'une descente conjointe programmée entre les forces de la GN et de la Police d'Alger, afin de garantir la sécurité des citoyens. «Cette descente vise à réunir toutes les conditions pour garantir une saison estivale réussie», a fait savoir, de son côté, le responsable de la cellule de communication et de relations publiques relevant du Groupement territorial de la wilaya d'Alger, le lieutenant Ikram Guitoun.

L'opération a été marquée par la mobilisation de brigades de sécurité et d'intervention et de brigades cynotechniques pour sécuriser les lieux à forte affluence.