Accueil en milieux hospitalier : Un impÃ©ratif pour de meilleurs soins

L’hôpital est devenu en Algérie un lieu de crainte d’angoisse et de panique, non pas parce qu’on est malade ou que l’on a un proche malade hospitalisé mais parce qu’une fois à l’intérieur de cet espace de soin censé nous rassurer et nous apaiser, on est pris de panique car confronté à une absence quasi-totale d’humanisation dans l’accueil, l’orientation et la prise en charge du malade et de sa famille.

Urgences saturées, personnel épuisé, malades maltraités…voilà a quoi l’on est confronté quand on a la malchance de se retrouver dans un hôpital. Pourtant la mission même des services de Santé repose sur l’humanisme car elle est conditionnée par la solidarité nationale. On constate malheureusement que là où l’équipe médicale devrait s’adapter aux besoins du patient, c’est le patient qui s’adapte aux contraintes de l’hôpital, en se déplaçant de service en service devenant de simples objets de soins. Des comportements inappropriés de professionnels vis à vis de patients sont signalés et décriés. Dans une enquête réalisée auprès du corps hospitalier du CHU Ibn Rochd d’Annaba à l’Est d’Algérie, note que la médecine en Algérie étudie plus les maladies ou les organes du corps humain que les malades eux-mêmes. L’auteure ajoute que l’activité professionnelle du médecin généraliste est généralement limitée à son action thérapeutique. Enfin, ses conclusions estiment que la relation médecin-malade s’organise souvent sous forme d’un médecin dominateur et un malade soumis surtout si ce dernier est sénile, analphabète ou non instruit, démunis, abandonné, etc. Ce constat est confirmé par les conclusions de l’audit du MSPRH effectué en septembre 2013 par le ministre lui-même pour évaluer sur le terrain l’impact réel des réformes et ajustements sur l’organisation du système de santé, les ressources et les moyens mais aussi sur la gestion, le fonctionnement et le niveau d’activité de nos établissements de santé. Le bilan final de l’audit a révélé des problèmes de gestion, de fonctionnement, mais aussi d’autres d’éthique et de déontologie.

Les problèmes de gestion liés à l’humanisation sont essentiellement dus, à la non application des statuts particuliers et des régimes indemnitaires des différents corps malgré leurs promulgations. Les équipements médicaux sont souvent en panne faute de stratégie de maintenance. Quant aux problèmes de fonctionnement, les conclusions de l’audit attestent une absence quasi-totale d’humanisation dans les structures de santé (accueil, orientation, hygiène hospitalière, etc), et des unités d’urgences non adaptées aux missions qui leur sont dévolues, en plus des délais des rendez vous trop long et peu respectés. En ce qui concerne les problèmes d’éthique et de déontologie, on remarque un comportement irresponsable de la part des professionnels de santé dans l’exercice de l’activité complémentaire et lucrative traduit par un taux d’absentéisme et un laxisme jugés nuisibles au bon fonctionnement des services et à la prise en charge des patients.

Des patients qui expriment leur insatisfaction et mécontentement : La qualité de la prestation sanitaire est perçue insuffisante et fluctuante selon l’établissement médical ou la région voire le médecin traitant.



La Toile, défouloir des frustrations vécues en hôpitaux



L'admission du malade dans un hôpital est une période difficile, il est inquiet, stressé, soucieux … l'attitude et le comportement du personnel hospitalier jouent un grand rôle dans son apaisement. Un accueil aimable, compréhensif et un intérêt réel pour le malade l'aide a surmonter son désarroi et a calmer son trouble. Malheureusement les patients sont nombreux à se plaindre du traitement reçu dans les hôpitaux à travers le pays, témoignant d’un manque de courtoisie du personnel soignant, de la lenteur des services, du manque de personnel et d’hygiène. «Nous avons attendu pendant de très longues heures avant de recevoir un traitement», «les infirmiers ne nous montrent aucun respect», «il y a un manque flagrant d’hygiène dans les hôpitaux»… C’est ce que nous entendons et ce que nous lisons sur la toile des patients et du public en général quand ils évoquent les services offerts dans les hôpitaux régionaux à travers le pays. Aziza, une habitante de Boumerdes âgée de 29 ans, ne cache pas sa colère. «Les hôpitaux sont censés être les endroits les plus propres pour empêcher la prolifération de virus ou de maladies. Or, il y a un manque d’hygiène total», dit-elle. Et d’ajouter «Je pense que les médecins et autres personnels soignants manquent parfois de courtoisie. Le pire, c’est quand nous devons attendre plusieurs heures avant de pouvoir être auscultés ». Aziza va même jusqu’à qualifier une visite à l’hôpital d’expérience «catastrophique». Amira, une mère âgée d’une trentaine d’années, ne cache pas ses craintes. «J’attends mon troisième enfant et l’idée même de devoir aller accoucher à l’hôpital m’effraie», affirme-t-elle. «Le personnel soignant doit être plus courtois vis-à-vis des patients et du public. De plus, nous ne recevons jamais de service rapide sauf quand un cas est vraiment urgent », ajoute-t-elle.

Sofiane, habitant la capitale âgé de 40 ans, se dit exaspéré de devoir se rendre à l’hôpital. «C’est rare les fois où j’y vais mais à chaque fois que je me rend, il y a toujours un problème», constate-t-il. «Parfois, je dois attendre debout à faire la queue leu leu pour un traitement.C’est souvent fatigant, d’autant que je suis déjà malade. Par ailleurs, je trouve que le personnel soignant n’agit pas de manière correcte avec les patients», se désole-t-il. Sofiane se souvient même d’une fois où il avait une forte fièvre et s’est rué à l’hôpital. «Le médecin m’a ausculté et m’a remis une prescription. Quand je me suis rendu en pharmacie, on m’a informé que le médicament n’était pas disponible «J’étais choqué».

Qu’en est-il du quotidien des médecins, infirmiers et autres personnels soignants ? Que vivent-ils face au comportement des patients et des proches de ces derniers ? Ce n’est pas toujours un «merci» que le personnel soignant reçoit en retour d’une assistance médicale ou d’un traitement à l’hôpital. L’agressivité des proches, des patients difficiles et exigeants, qui insultent, menacent de mort, maudissent… La liste des agressions subies est longue. D’ailleurs, une multiplication d’actes de violence sur des infirmiers et médecins au service des urgences a été enregistrée.



La communication hospitalière, utile ou nécessaire ?



La plupart des litiges voire des conflits qui surviennent entre soignants et soignés résultent d'un manque ou d'une insuffisance de communication. La qualité des premiers contacts, les informations que le patient, inquiet, attend sur sa maladie, son traitement, son avenir, la confiance qu'il porte à son médecin s'en trouvent compromises de même, à terme, que la relation médecin-malade elle-même.

Les principales causes de cette carence sont une prise de conscience insuffisante de l'importance de l'information du malade, un manque de temps et une formation quasi inexistante du personnel soignant à la communication. «Il est urgent de remédier à cette situation en veillant à la qualité de l'accueil, particulièrement en urgence, à la formation à la communication de tous les acteurs de santé et en permettant aux médecins de consacrer l'essentiel de leur temps aux malades, aussi bien en milieu hospitalier que libéral» nous dira le Dr Merabet psychologue . «La relation soignant-soigné est au cœur de cette médecine humaine dont chacun rêve et dont on s'éloigne un peu plus chaque jour » regrette t-il.

Farida Larbi