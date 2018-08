Centre rÃ©gional anti-cancer de Batna : 10e greffe de foie rÃ©ussie

Une 10e greffe de foie a été réalisée avec succès au Centre régional anti-cancer (CAC) de Batna, a affirmé dimanche le Pr Mourad Abid, chirurgien oncologue au sein de cet établissement spécialisé.

Réalisée samedi avec la collaboration d’une équipe médicale française sous la direction du chirurgien algérien spécialisé dans le domaine, Karim Boudjemaâ, le receveur de la greffe est une jeune fille âgée d’une vingtaine d’années, et le donneur un quinquagénaire, tous les deux originaires de la wilaya de Biskra, a indiqué la même source.

"Nous œuvrons à parvenir dans les prochains mois à une autonomie totale dans la réalisation de pareilles greffes dont le nombre est arrivé aujourd’hui à 10 en moins de deux ans", a fait savoir le Pr Abid, précisant que "ces interventions délicates bénéficient à des malades de tout le pays car le CAC de Batna est l’unique actuellement à réaliser ce genre de greffes sur le territoire national".

Ce spécialiste a également ajouté que la formation est en cours en matière de greffe de foie au sein du CAC qui accueille des médecins de différentes régions du pays pour assister à ce type de transplantation, faisant état de la présence de deux médecins spécialistes du CHU d’Oran et de Constantine lors de la 10e greffe de foie.

Selon le Pr Abid, la majorité des équipements nécessaires pour ce type de greffes "difficiles et délicates" existe au CAC-Batna qui manque toutefois d’un scanner qui est nécessaire pour l’établissement.

Il a également fait état d’efforts pour assurer une meilleure organisation des services du CAC au profit des malades issus des diverses wilayas du pays pour être à la hauteur de leurs attentes.

De son côté, le directeur du CAC, Aïssa Madoui, a affirmé que les préparatifs sont en cours pour entamer, dès l’acquisition de tous les équipements au cours de cette année, des opérations de greffes de la moelle osseuse.

M. Madoui a indiqué, à ce propos, que le CAC de Batna a entamé avec succès, en janvier dernier, l’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques au centre d’hématologie devenant le troisième établissement à l’échelle nationale à les assurer.