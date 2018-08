Don de sang : UN geste pour la vie

Donner son sang, c’est secourir, sauver une personne d’une mort certaine. La substance «rouge», qu’elle soit, sous forme de globules rouges, plasma ou plaquettes, joue un rôle essentiel dans l’organisme, notamment pour le transport de l’oxygène.

Elle reste ainsi, sans conteste, de l’avis des spécialistes, parmi les produits irremplaçables, pour traiter les malades ou encore prendre en charge les victimes des accidents de la route. Volontaire et motivé par le seul souci d’aider son prochain, le don de sang, si on devait le classer, viendrait en tête des produits de première nécessité.

En fait, s'il y a un geste humanitaire généreux et désintéressé, c'est bien le don de sang. C’est dire carrément que le partage et l'altruisme, passent aussi par une poche de sang, voire quelques gouttes de ce précieux liquide. Tout comme l'eau qui fait pousser l'herbe et régénère les écosystèmes, le sang offre une seconde vie, à beaucoup de personnes dont le salut tient, à une transfusion sanguine. Les hémophiles, les dialysés, les cancéreux connaissent un bout de l’importance de cette matière vitale. Il faut savoir qu’il existe en Algérie, pas moins de 24.000 insuffisants rénaux, prés de 3000 hémophiles, sans oublier le nombre de personnes atteintes du cancer qui augmente, avec près de 45.000 nouveaux cas enregistrés, chaque année. Ceci, donne une idée sur les besoins en sang qui vont crescendo.

Le Pr Fatiha Gachi, responsable du service Oncologie Pédiatrique au Centre Pierre et Marie Curie, a affirmé, récemment lors de son passage à la Chaîne III de la Radio nationale que le sang en cette période de grandes vacances, se fait rare dans certains établissements hospitaliers du pays., avant de poursuivre que le déficit de ce liquide vital au niveau des centres de transfusion, s’explique par la succession de deux événements majeurs, à savoir le ramadhan, et la période des vacances, très souvent, marquées par une baisse du nombre de donneurs. Elle évoquera notamment le déficit flagrant en termes de plaquettes, indispensables après les séances de chimiothérapie, pour les cancéreux, sachant que ces derniers sont sujets à des anémies et des thrombopénies, rappelant que beaucoup de personnes meurent faute de sang et de plaquettes.



Quand la «générosité » est conjoncturelle



Chez nous, le don de sang, n’est pas entrés dans nos mœurs. Les donneurs ne sont pas permanent, exception faite pour certaines catégories d’âge qui font du don de sang un geste machinal, voire, une tradition. Le nombre de ces derniers est de l’ordre de 100.000 donneurs. En fait, le don de sang, reste conjoncturel, c'est-à-dire lorsqu’un parent est malade ou encore, durant les campagnes de sensibilisation ou certaines manifestations liées à la commémoration d’événement en rapport avec le don de sang. Le nombre de pochettes, collectées, en 2017, à l’occasion de la journée maghrébine de Don de sang, célébrée le 30 mars, de chaque année, a dépassé les 10.000 poches.

Aujourd’hui, culture du don de sang est presque inexistante, pourtant une stratégie a été bel et bien mise en place pour la promotion de ce geste ô combien important. La sécurité du malade est placée, au premier rang lors de l’opération de transfusion. Un personnel qualifié et un matériel répondant aux standards internationaux permettent même de procéder au fractionnement du précieux liquide rouge. Il faut savoir également que médecins et techniciens utilisent un matériel stérilisé à usage unique.

Sensibiliser les gens reste à vrai dire, le meilleur moyen pour promouvoir le don de sang qui ne dépasse point le cercle familial. Nous sommes un pays leader en termes de don de sang en Afrique, mais les besoins réels semblent largement dépasser le sang collecté, d’autant plus que certains dérivés du sang ont une durée de vie courte.

Samia D.