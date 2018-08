M. Guitouni reÃ§oit l'ambassadeur norvÃ©gien

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a reçu hier l'ambassadeur du Royaume de Norvège à Alger, M. Arne Gjermundsen, avec lequel il a évoqué les opportunités d'affaires et d'investissements notamment dans le domaine pétro-gazier, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ainsi, lors de cet entretien, les deux parties ont abordé les opportunités d’affaires et d’investissements ainsi que les voies et moyens de partager les expériences entre les deux pays, notamment à travers les projets de partenariat en cours et à venir entre Sonatrach et Equinor, anciennement dénommée Statoil. À cet effet, le ministre de l’Energie a mis en avant les opportunités offertes dans l’amont pétrolier et gazier, les opportunités dans l’Offshore ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables, selon la même source. De même, souligne le texte du communiqué, les deux parties ont évoqué l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine des industries pétrolières et gazières en exprimant leur entière satisfaction de l’excellence de ces relations.