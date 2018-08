UniversitÃ© dâ€™Ã©tÃ© du Front polisario : Former des cadres sahraouis spÃ©cialisÃ©s dans la guerre des mÃ©dias Ã©lectroniques

Des experts et des spécialistes en communication et nouvelles technologies ont appelé à l’impératif de former des cadres sahraouis compétents spécialisés dans la guerre des médias électroniques, pour une exploitation optimale des nouvelles technologies. Dans son intervention, l’expert et conférencier à l’université de Bouira, Khefif Djamel, a mis en avant l’importance de remporter la guerre des médias électroniques contre l’occupant marocain qui déforme la question sahraouie, en diffusant des mensonges et en travestissant les faits et l’histoire, afin de décourager le peuple sahraoui. De son côté, l’expert et conférencier à l’université d’Alger, Filali Hamza, a insisté, dans son intervention, sur la nécessité de créer des chaines de télévision sahraouie, à dimension internationale et régionale, émettant depuis les territoires sahraouis pour dévoiler la réalité de la question sahraouie et contrecarrer les mensonges relayés par l’occupant

marocain.