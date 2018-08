Caravane humanitaire en faveur des rÃ©fugiÃ©s sahraouis Ã  Tindouf : La solidaritÃ© une valeur authentique

Le Croissant rouge algérien a lancé une caravane humanitaire composée de six semi-remorques et de six camions chargés de 125 tonnes de sucre et de 63 tonnes de riz au profit des réfugiés sahraouis à Tindouf.

À cette occasion, la présidente du CRA a tenu à préciser que ces aides humanitaires accordées par l’Algérie aux réfugiés sahraouis s’inscrivent dans le cadre de la solidarité entre les peuples algérien et sahraoui, rappelant que « la solidarité est ancrée dans la culture du peuple algérien, dont elle est une des valeurs authentiques», d’autant plus

que «nous les Algériens sommes connus pour notre bienveillance envers les invités». Dans ce cadre,

Mme Benhabyles a tenu à rappeler les traditions humaines des Algériens avec les peuples qui souffrent de la domination coloniale, précisant que «la solidarité avec les peuples opprimés n’est pas occasionnelle». Après avoir dénoncé les rapports qui «ciblent directement» la solidarité algérienne avec les réfugiés et les migrants, la première responsable du CRA a rappelé que «l’Algérie figure parmi les rares pays qui font de l’humanité par pur humanisme. De plus, des organisations internationales ont réduit leur aide humanitaire au profit des Sahraouis qui souffrent en silence». Pour sa part, le président du parlement sahraoui, Khateri Adouh a apprécié «le partage des Algériens avec les peuples opprimés au monde, je me souviens de la position de l’Etat algérien quand le royaume marocain a poursuivi militairement les Sahraouis sur le territoire de la RASD». Il convient de noter que la présidente du CRA, accompagnée de son homologue sahraoui, l’ambassadeur de la RASD, Abdelkader Taleb Omar et le président du parlement sahraoui, Khateri Adouh, a assisté au départ de cette caravane .

Hichem Hamza