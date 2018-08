FC SÃ©ville : Bilal Boutobba veut revenir Ã  l'Olympique de Marseille

Le Franco-Algérien Bilal Boutobba, prêté en 2016 par Marseille au FC Séville, a souhaité retrouver la Ligue-1 du Championnat de France de football, rapporte le site L'Equipe.fr. «Il y a trois ans et demi, à l’OM, j'étais considéré comme un grand espoir du club. Mais comme je l'ai dit, tout va vite.

À Séville, j'ai continué à progresser, mais je n'ai pas eu ma chance avec les professionnels. Donc, j'ai été un peu oublié», a indiqué le joueur, regrettant sa situation qui l'inquiète à plus d'un titre. «C'est un truc de malade. Les gens ne parlent plus de toi, beaucoup d’amis partent. Il y a seulement trois vrais amis qui restent à tes côtés. C'est tout. Alors qu'avant, j'étais une petite attraction du côté de Marseille et il y avait toujours beaucoup de monde autour de moi», a ajouté Boutobba. Le 18 juin 2016, Bilal Boutobba (22 ans) avait été transféré au FC Séville pour évoluer dans un premier tempsavec l'équipe réserve du club andalou. Sur le plan international, Boutobba, considéré comme le plus jeune joueur de l'histoire à avoir porté le maillot de l’Olympique de Marseille en Ligue-1, avait émis le souhait de rejoindre la sélection algérienne. Le joueur, qui a été international français chez les U17, U18 et U19 et qui a disputé l’Euro de la catégorie U18 avec l’équipe de France, a effectué ses débuts professionnels avec son club formateur (l'Olympique de Marseille) face à l’AS Monaco en 2014.