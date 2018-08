Challenge national Â«Radieuse Bahia-FootÂ» : Foot, ambiance et solidaritÃ©

Le premier tour du challenge national de sport de proximité «Bahia-Foot» s’est terminé mardi dernier après 17 jours de saine compétition, d’un niveau relevé et devant une grande affluence venue des 4 coins du pays.

Les équipes des quartiers de Ouargla, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Saïda, Mascara, Aïn Temouchent et Oran ont arraché avec brio leur participation aux 16es de finale qui débuteront ce dimanche. Le public pourra profiter pleinement de ces matchs pleins d’engagement et le suspense planera jusqu’à la fin.

Le comité d’organisation présidé par Chafi Kada a profité de cet évènement pour rendre hommage à d’anciens internationaux : Belatoui, Gaïd et Benchiha (MCO), Guemri Redouane et Belkhira (ASMO) ainsi qu’à l’ancien arbitre international, Hansal Mohamed en présence des membres d’honneur de la Radieuse, Belloumi Lakhdar et Fodil Megharia.

D’autre part, le président de la Radieuse a honoré jeudi passé M.Cherifi Mouloud, le wali d’Oran, pour ses efforts envers le sport et a précisé que la finale a été programmée pour le 30 août prochain .