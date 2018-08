AlgÃ©rie-RÃ©publique TchÃ¨que : M. Bouhaja appelle Ã  la promotion des relations parlementaires bilatÃ©rales

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja ,a appelé, mercredi, à la promotion des relations parlementaires entre l'Algérie et la République tchèque, a indiqué un communiqué de l'APN.

M. Bouhadja qui a reçu l'ambassadeur tchèque à Alger, Martin Vavra, dans le cadre d'une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, a estimé nécessaire «d'œuvrer à la promotion des relations bilatérales, notamment au niveau parlementaire, dans le cadre de la diplomatie parlementaire», a précisé le communiqué.

Le président de l'APN a appelé «à consentir davantage d'efforts et à promouvoir les relations entre les deux pays, en vue de renforcer les relations économiques, d'autant que l'Algérie vise à diversifier son économie».

Pour sa part, l'ambassadeur tchèque a mis l'accent sur «la nécessité de pérenniser les relations d'amitié et de coopération liant les deux pays», exprimant son souhait de «poursuivre les efforts consentis dans ce sens, notamment au niveau parlementaire, au sein du groupe d'amitié, au mieux des intérêts des deux pays».