Championnat de Ligue Deux (premiÃ¨re journÃ©e) : JSMB-RCR et ASO-ASMO, premiers chocs de la saison

Les pensionnaires de la Ligue Deux auront rendez vous ce week end avec le coup d’envoi du Championnat, saison 2018/19. Six rencontres sont programmées pour vendredi, alors que la suite de la journée se déroulera samedi.

Les seize formations engagées dans la compétition, dont trois nouveaux promus, à savoir MC Nagra, ES Mostaganem et USM Annaba et trois autre relégués de Ligue Une, en l’occurrence, US Biskra, USM Blida et USM Harrach, vont se livrer bataille durant toute une saison, avec des objectifs différents.

Certaines équipes qui, déjà beaucoup investies durant l’intersaison pour bien se préparer et renforcer leurs effectifs respectifs, l’ASO Chlef, le MC El Eulma, la JSM Skikda ou encore la JSM Bejaia, s’engagent pour jouer les premiers rôles dans ce championnat dans l’espoir de décrocher l’un des trois tickets pour l’accession. C’est aussi le cas pour les reléguées qui feront sans doute de leur mieux pour espérer retrouver l’élite. L’USM Annaba ou encore l’ES Mostaganem, qui reviennent dans le championnat professionnel après des années de galère, joueront sans doute, leurs chances à fond, même si cette première saison leur servira surtout d’apprentissage.

D’autres, visiblement handicapées par des soucis de trésoreries et de moyens, lutteront par contre pour le maintien, à l’image du RC Kouba, qui a perdu de nombreux joueurs ou encore de l’A Boussâada. Néanmoins, cette neuvième édition dans le monde du professionnalisme, s’annonce passionnante et certainement d’un bon niveau. En effet, à l’exception du NCM et de l’ABS, tous les autres pensionnaires de cette Ligue Deux compte une sacrée expérience en Ligue Une tout de même. Ce qui leur permettra de surmonter quelque peu leurs difficultés pour mieux gérer la saison. La première journée qui propose déjà de belles affiches à l’image de JSMB-RCR et ASO-ASMO, permettra de lancer les hostilités et surtout de se faire une idée plus ou moins précise des ambitions des uns et des autres.

R.M.



Programme :

Vendredi :

-USM Harrach – NC Magra

-JSM Skikda – ES Mostaganem

-MC Saida – MC El Eulma

-USM Blida – WA Tlemcen

-US Biskra – USM Annaba

-A Bou Saada – RC Kouba

Samedi :

-JSM Bejaia – RC Relizane

-ASO Chlef – ASM Oran