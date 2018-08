Championnat de Ligue Une : CSC-NAHD pour ouvrir le bal

Le championnat de Ligue sera de retour dés vendredi pour la première journée de l’exercice 2018/19. Le champion en titre, à savoir le Chabab de Constantine et le troisième du classement de la saison écoulée, Nasr Hussein Dey, auront l’occasion d’ouvrir le bal de cette nouvel édition.

Une belle affiche, entre deux formations très ambitieuses, pour lancer la saison. Les Constantinois seront ainsi à l’épreuve de la très coriace équipe du NAHD qui a fini meilleure défense l’année dernière. Une rencontre qui s’annonce passionnante, entres ses deux teams qui ont choisi de réaliser leur phase précompétitive de la préparation estival en Tunisie.

Le CSC, qui a fait un effort encore cette saison dans le recrutement, voudrait sans nul doute garder sa couronne. Le Chabab a reconduit le coach Amrani dans ses fonctions, a renforcé son effectif avec l’arrivée de dix éléments, en l’occurrence Rahmani (GB-ESS), Salhi et Belkacemi (MOB), Haddd et Belmokhtar (DRBT), Djaabout (JSK), Gaaga (PAC), Zitouni (O Lyon et Kagambega (Burkina). Avec tous ses nouveaux visages, les Sanafirs, qui disposaient quand même d’une équipe assez équilibrée la saison dernière, se sont renforcés dans tous les compartiments du jeu. Le club vise aussi une bonne participation en Ligue des Champions d’Afrique. Pour sa part, le NAHD, qui mise sur la stabilité de son effectif, souhaite sans doute améliorer sa position au classement, où du moins se maintenir sur le podium. Le Nasria, qui a aussi confirmé Dziri à la tête de la barre technique a pratiquement gardé tous ses atouts en mains.

L’effectif des Sang et Or n’a pas vraiment bougé. À quelques exceptions prés, on devrait retrouver les éléments dans le Onze type. Néanmoins en prévision de la compétition continantale (coupe de la CAF), le NAHD s’est renforcé avec des joueurs d’expérience à l’image de Raiah (JSK) ou encore Yaich (USMH). La rencontre aura lieu vendredi à 21 heures au stade Hamlaoui de l’antique Cirta.

Les autres rencontres de cette première manche se dérouleront samedi prochain, l’après midi, à l’exception des matchs MCA-PAC et USMA-DRBT prévus à une date ultérieure ;Usmistes et Mouloudéens étant en déplacement pour leurs matches de coupe Arabe des clubs, respectivement en Irak et au Bahreïn.

Rédha M.