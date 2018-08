Ligue des Champions Arabe (Match aller 1/32es de finale), Aujourdâ€™hui Ã  17h, RIFFA (BahreÃ¯n) â€“ MCA : Bien nÃ©gocier la premiÃ¨re manche

Cet après-midi, les camarades de Hachoud livreront le match aller des 1/32es de finale de la Ligue des Champions Arabe face à l’équipe de RIFFA, représentant du football bahreïni.

Le coup d’envoi du match a été décalé de trois heures à la demande des dirigeants mouloudéens qui ont sollicité leurs homologues bahreïnis. En effet, initialement fixé à 17h locale ( 14h algérienne), l’horaire du coup d’envoi de la partie a été repoussé à 20h locale (17h algérienne), sachant que le Bahreïn compte un décalage de trois heures de plus sur l’Algérie. En raison de forte chaleur qui sévit sur place et qui avoisine les 42 °C, avec en sus un taux d’humidité assez élevé, les Mouloudéens redoutaient de sombrer physiquement en jouant le match à 14h locale. Leurs doléances ont donc été entendues par les responsables de RIFFA, qui ont fait preuve depuis l’arrivée du MCA à Manama d’un grand fair-play et de fraternité envers leurs homologues algériens, advresaires d’un jour. La délégation mouloudéene à beaucoup apprécié, d’autant plus que les conditions d’hébergement, de restauration et d’entrainement sont très appréciables. À préciser que la rencontre qui opposera le Mouloudia à Riffa se déroulera à 20 km de la capitale Manama, dans la ville d’Aissa, lieu d’établissement de l’équipe bahreïnie. Les Mouloudéens se préparent assidûment à ce rendez-vous, malgré la forte chaleur qui sévit sur place. Casoni affirme que son équipe s’est déplacée au Bahreïn avec la ferme conviction d’arracher un résultat positif, afin de préserver intactes ses chances de qualification. À ce propos, il dira : «Nos joueurs sont bien préparés. On fait en sorte d’avancer dans le travail sur le plan technico-tactique et physique. On veut faire aboutir notre projet de jeu et l’on constate que l’équipe s’améliore. On s’est déplacé au Bahreïn avec l’idée d’arracher la victoire. Certes, nous sommes fatigués par le long voyage, toutefois, les moyens de récupération sont disponibles. On doit s’adapter rapidement aux conditions climatiques. On veut aller loin dans cette compétition, même s’il est encore tôt pour être fixé, alors qu’on est qu’au stade des 32es de finale», comme rapporté par l’envoyé spécial de nos confrères du Buteur. Le coach du MCA a tenu à mettre en garde ses troupes pour éviter de refaire les mêmes erreurs que ceux commises contre le TP Mazembé en Ligue des Champions Africaine et qui ont valu la défaite à son équipe dans les ultimes minutes de la rencontre.

Mebarakou et ses coéquipiers ont promis de faire le maximum pour tenter de se rapprocher de la qualification dès cette manche aller. Sur le plan de l’effectif, Amada, Nekkache, Hachi et Chaibi se sont entrainés avec le groupe. Ayant contracté auparavant de légère blessure, ils ont été remis sur pied par le staff médical. Pour sa part, Demou a continué à s’entrainer en solo depuis l’arrivée à Manama du Mouloudia. Il n’est pas concerné par le match d’aujourd’hui, car il n’est pas encore remis de sa blessure. Pour le reste, Casoni pourra compter sur l’ensemble de ses éléments. Si Amada sera invraisemblablement titularisé, Nekkache débutera sans aucun doute la partie sur le banc.

Toutes les conditions sont donc réunies pour permettre aux Vert et Rouge de faire bonne figure, en attendant le match retour au stade 5-Juillet dans quelques jours. La rencontre se jouera au «National Bahreïn Stadium» qui peut accueillir jusqu’à

35.000 spectateurs. La partie sera dirigée par le trio saoudien désigné par l’UAFA, composé par l’arbitre directeur Choukri El-Henfouche, qui sera assisté par Fahd El Amri et Abderahim El Chamri.

Mohamed-Amine Azzouz



Le match retransmis par AD Sport 1 Riffa-MCA sera retransmis en direct par la chaine emiratie Abou Dhabi Sport 1, qui émet en clair et qui a acquis les droits de retransmission de toutes les rencontres de la Ligue des Champions Arabe. Une bonne nouvelle pour les milliers de fans mouloudéens qui tiennent à suivre le match de leur équipe favorite.