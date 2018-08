Nouvelles d'Oran, PrÃ©paration de la rentrÃ©e scolaire : Des insuffisances et des retards

Page animée par Amel Saher

Suite à ses nombreuses sorties sur le terrain, la commission mixte (Education nationale, Formation et Enseignement professionnel, Enseignement supérieur) de l’Assemblée populaire de wilaya a relevé un certain nombre de carences qui entachent des projets dont la livraison est prévue pour la prochaine rentrée scolaire.

Ainsi et dans le cycle primaire, la commission souligne l’absence d’aménagement extérieur à proximité des deux groupes scolaires en cours de livraison dans les deux cités, Cosider Aadl et Cnep. Les membres de la commission se disent optimistes quant à la livraison dans les délais voire même la prochaine rentrée scolaire de 11 groupes scolaires en cours de construction. Ce constat positif ne s’applique pas à 13 autres dont le rythme des travaux souffre de perturbations selon la même instance. «Le taux de l’avancement des travaux de ces projets oscille entre 45 et 65% et les entreprises en charge de la réalisation menacent de fermer les chantiers si une partie de leur dû n’est pas réglée» indiquent les rapporteurs de la commission.

Selon eux, les entrepreneurs ont fait savoir qu’ils avaient entamé la construction de ces groupes scolaires avant même la finalisation des procédures administratives, cependant, aucun paiement de leur dû n’a été opéré. Ils affirment, toutefois, que la plus grande partie de ces établissements seront livrés et prêts pendant les vacances scolaires d’hiver. À en croire la même référence, deux autres regroupes scolaires dans les cités 3.000 et 3.100, logements, seront à leur tour réceptionnés en décembre prochain.

Quant à l’école en cours de construction dans le site 4.400 à Belgaid, les travaux connaissent un grand retard. Idem pour les projets des établissements scolaires de la cité Hayat Regency qui accueille les logements LPP livrés depuis près d’un an. Cette situation a dissuadé les familles d’emménager dans leurs nouveaux appartements faute d’infrastructures scolaires pouvant accueillir leurs enfants.

Pour ce qui est du cycle secondaire, la commission évoque un problème lié à l’absence du suivi sur le terrain des projets en cours, citant l’exemple d’un CEM en construction dans la localité d’Elo Mohguen et dont les travaux n’ont pas dépassé le taux des 25%. S’agissant des établissements secondaires, les rapporteurs affirment que le projet de construction d’un lycée dans la cité 2.000 logements 2000 à Belgaïd a atteint un taux d’avancement de 95% et sera prêt à la prochaine rentrée, idem pour le lycée de Chhaïria relevant de la daïra de Béthioua

Modernisation de l’administration publique

39.199 documents d’archives numérisés

Dans le cadre de la politique de modernisation de l’administration publique à travers, notamment la numérisation et la digitalisation de ses services, l’opération a été totalement achevée dans certains services relevant de l’exécutif de la wilaya et a atteint un bon avancement dans d’autres. Selon un responsable local et conformément aux directives du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales, et de l’Aménagement du territoire, la numérisation se poursuit au niveau de tous les services administratifs de la wilaya. Ainsi l’on croit savoir que 937 dossiers scannés ont tous été informatisés au niveau du service de la Direction de l’administration locale (DAL) et 460 au service du personnel soit 49,09% du total.

À l’inspection générale et à la délégation sécuritaire, 94 et 134 dossiers ont été successivement numérisés. À la direction des télécommunications, l’ensemble des dossiers scannés ont été numérisés. Pour ce qui est des archives des correspondances administratives officielles, l’on saura qu’au cours de l’année 2017, pas moins de 39.199 documents d’archives ont été numérisés et 21.864 durant la période allant de 1er janvier au 20 mai 2018. Toujours au service des archives, 4.608 actes et 400 photos scannés ont été introduits dans le système informatique. Au niveau des communes, Bir El-Djir sert de modèle vu la réalisation d’un programme de raccordement au réseau internet par fibre optique ayant atteint 90% d’avancement. Ainsi, la numérisation a touché presque tous les services administratifs.

Journée portes ouvertes sur la Caisse Nationale des Retraites

Un numéro vert

La caisse nationale des retraites CNR a organisé des journées portes ouvertes régionales du 9 au 11 juillet passé, sur les nouvelles mesures et dispositions décidées par le gouvernement visant l’amélioration de la qualité des prestations et de l’humanisation des relations avec les usagers de cet organisme. Ces journées d’informations ont porté sur de nombreux thèmes entre autres, la revalorisation des pensions de retraite à compter du 1er mai 2018, et ce, par l’application des taux fixés selon le montant allant de 5 à 0,5 %, aussi sur la diversification des modes de paiement bancaire des pensions et allocations de retraite ainsi que sur la sensibilisation sur l’obligation de mise à jour des pièces administratives pour la poursuite des paiement des pensions.

Dans un communiqué distribué à la presse, la CNR souligne qu’elle invite annuellement les bénéficiaires de retraite directe où de réversion à présenter les pièces justificatives de leur situation, pour pouvoir assurer la poursuite du paiement régulier de leurs avantages.

L’institution en question rappelle aussi ses clients qu’un numéro vert est mis à leur service afin de répondre à toutes leurs préoccupations.

Bilan mensuel de la protection civile

3 millions d’estivants sur les plages



Depuis le 1er juin jusqu’au 7 juillet, plus de 3 millions d’estivants ont foulé le sable des différentes plages et des stations balnéaires d’Oran, a-t-on appris des services de la cellule de communication de la direction de wilaya de la Protection civile. Durant cette période, les mêmes services ont effectué 1.684 interventions et ont secouru 747 personnes victimes de graves noyades. Par ailleurs, près de 900 cas ont été pris en charge sur les lieux en recevant les soins nécessaires et 38 autres ont été transférés vers les établissements hospitaliers et centres de santé de la wilaya. Le bilan de la Protection civile fait état, cependant, de deux décès (l’un d’eux se baignait dans une plage non autorisée et l’autre est un adolescent non surveillé). Pour cette année, la commission chargée de la préparation de la saison estivale installée par un arrêté du wali, a mené de nombreuses opérations d’inspection des plages, suite à quoi, il a été décidé de reconduire le même nombre de plages ouvertes à la baignade que l’année dernière (33 plages).

Le plan de sécurité élaboré pour la saison estivale de cette année, comprend la mobilisation de 2.000

policiers de différents grades, 1.400

gendarmes et 800 agents de la Protection civile, répartis sur 33 unités. S’agissant de la couverture sanitaire assurée par cette dernière, elle concerne 33 chefs de centre, 10 officiers, 4 médecins et 50 contrôleurs professionnels qui seront renforcés par un grand nombre d’agents saisonniers. Il convient de rappeler que la direction de la Protection civile a renforcé son dispositif des éléments, chargés de la surveillance des plages en recrutant prés de 260 saisonniers. L’opération de recrutement a été précédée d’une sélection des candidats au niveau de l’unité de la Protection marine.

Ces derniers ont bénéficié d’une formation de 15 jours au niveau de la même unité assurée par des médecins et des professionnels. Sur un autre volet, une aide financière totalisant 34 millions DA, a été accordée aux 16 communes côtières ont indiqué les services de la wilaya. Cette subvention est destinée à l’aménagement des plages ouvertes à la baignade, notamment pour l’acquisition de 180 cabines sanitaires, des douches, de l’éclairage public, l’eau potable, etc.

Concours «les plumes de mon pays»

ONZE candidats qualifiés pour la phase finale

Le lycée Zarkani-Lahcen dans la daïra d’Es Sénia a abrité, le 5 juillet, la phase finale du concours régional «Les plumes de mon pays» en présence de la représentante du ministère de l’Education nationale, du directeur du secteur à Oran, des encadreurs et des écrivains qui ont été honorés à l’occasion. Ces derniers ont beaucoup échangés avec les jeunes écrivains et leurs ont fait part de leurs expériences dans le domaine de la littérature et la créativité.

Il convient de souligner que 11 candidats se sont qualifiés pour la finale de ce concours

Accidents de la route

24 morts et 1049 blessés en six mois



Le terrorisme des routes a fait 24 morts (22 hommes, 1 femme et 1 enfant) et 1.049 blessés durant le premier semestre. Selon les chiffres communiqués par la Protection civile, 1171 accidents ont été enregistrés durant cette même période. Le bilan le plus lourd a été relevé pendant les mois de janvier, mars et juin avec respectivement 8 morts et 139 blessés ; 4 morts et 176 blessés et 3 morts et 244 blessés. Le bilan de l’année, à la même période de l’année 2017, fait état de 25 morts et 1.130 blessés.