Lexique et vocabulaire : Â«PlÃ©iadeÂ» un terme utilisÃ© Ã  tort

Il est parfois des mots qui méritent que l’on jette un œil dans le dictionnaire avant de les utiliser, c’est le cas notamment de pléiade, terme qui désigne un ensemble de personnes ou d’artistes remarquables.

Utilisé à tort et à travers, le mot à perdu son sens originel, à un point tel que des communiqués des organisateurs de spectacles parlent de pléiade pour désigner des chanteurs et des chanteurs qui sont appelés à animer un gala artistique. Dans le genre «une pléiade d’artistes va animer une soirée». Dans les faits, c’est un groupe de chanteurs de différents genres artistiques qui est désigné pour un gala. Une suite de noms de chanteurs, pas plus.

Le pire se passe en réalité sur les plateaux de télévision. Les présentateurs se sentent dans l’obligation de présenter leurs invités en de termes très élogieux qui souvent dépassent tout entendement. «Nous accueillons aujourd’hui un grand nom de la chanson qui totalise dix album, une belle voix…».

C’est ainsi que débute la présentation. L’invité, l’heureux élu s’avère être un illustre inconnu dans la sphère de la chanson mais pour le présentateur, c’est une star ! Une star sans parcours reconnu, sans une chanson référence, c’est vraiment aller trop fort dans la surenchère. Le mot «star» signifie bien quelque chose.

Pour le Larousse, une star est une «célébrité dans le milieu culturel et dans le monde du show-business dont l'image et le nom sont généralement connus et évoquent ce qu'elle a pu accomplir au cours de sa carrière». Ce qui est loin d’être le cas pour l’invité de l’émission culturelle de la télévision. À la télé, il y a des moments ou vous avez l’impression de suivre une émission surréaliste qui parle de star, alors qu’il n’y en a pas.

Souvent aussi, la presse écrite parle de tournée internationale d’un chanteur ou chanteuse avec des gros titres du genre «Tournée américaine de...». La tournée américaine s’avère être un petit spectacle organisé par la communauté algérienne vivant aux Etats-Unis pour les Algériens. Point barre ! Le dit chanteur n’est pas sollicité par des organisateurs américains pour un concert parce qu’inconnu dans la sphère de la chanson mondiale. Khaled et Mami ont connu la consécration internationale grâce à leur parcours dans la chanson raï.

Des stars, il y en a en Algérie, El Hadj M’Hamed El Anka, Mohamed Tahar Fergani, El Hachemi Guerouabi, Souad Massi, Hasni, Hamidou, Idir, Takfarinas, Matoub Lounès, Ait Menguelat..., des artistes qui remplissent les salles et qui jouent à guichet fermé. Mais pour le reste, il faut repasser ou attendre ; ce sont des chanteurs et des chanteuses qui se produisent dans des salles vides quand ils sont seul à l’affiche. Et dire que l’on les affuble de titre de star. Une star est une célébrité. Et une célébrité attire du monde, fait rêver, crée un monde pour ses fans et ses admirateurs et admiratrices.

Abdelkrim Tazaroute