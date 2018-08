Ã‰tablissement Arts et culture de la wilaya dâ€™Alger : Amoureux du verbeâ€¦. Ã  vos plumes !

Dans le cadre de sa mission liée à la l’encouragement et à la promotion de la création, l’Établissement arts et culture de la wilaya d’Alger, lance la 16e édition du concours de la meilleure poésie ouvert à tous les âges, et toutes les langues utilisées en Algérie (arabe classique et dialectal, tamazight et français).

Les poèmes écrits par les participants doivent être déposés ou envoyés avant le 30 septembre 2018 à l’adresse suivante: «Etablissement Arts et culture Bibliothèque multimédia de jeunesse,

38/40 Rue Didouche - Mourad - Alger».

Le concours se déroule selon les règles tracées par l’établissement et qui stipulent que les œuvres des candidats seront soumises à un jury composé d’hommes de lettre et des poètes, alors que les résultats seront connus et diffusés à travers les media nationaux. Par ailleurs les participants doivent envoyer trois œuvres inédites en cinq exemplaires chacune, même en CD. Accompagnées d’une fiche de renseignement à l’adresse suscitée. Les décisions du jury ne sont pas susceptibles d'appel.

Sur un autre plan les œuvres des candidats ne seront pas remises à leurs propriétaires quel que soit le résultat et les lauréats des éditions précédentes ne sont pas autorisés à participer qu'après une période d’intervalle de trois ans.

D’autre part il n'est pas permis à ceux qui ont gagné trois fois dans le même concours d’y participer une nouvelle fois. Enfin les co-poèmes doivent être adressés et accompagnés d’une fiche technique, d’un numéro de téléphone et d’une copie de la carte d'identité nationale du participant

R. C.