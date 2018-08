Sidi Bel-AbbÃ¨s : Plus de 30 tableaux Ã  la galerie Nouara Taibi

Plus de 30 tableaux ont eu droit à la cimaise lors d'une exposition nationale d'arts plastiques qui se poursuit mardi à la galerie d’arts "Nouara Taibi" de la maison de la culture "Kateb Yacine" de Sidi Bel-Abbès. Organisée sous le slogan "Les arts plastiques, un outil de communication et de contact", l'exposition enregistre la participation d’artistes plasticiens de différentes écoles et styles issus des wilayas de M’sila, Biskra, Sétif et Tlemcen.

Selon l’artiste Djamel Rouis, cette manifestation culturelle vise à regrouper des artistes de la wilaya de Sidi Bel-Abbès dans cette exposition nationale qui constitue une occasion d'échange entre la vingtaine de plasticiens des différentes écoles de cet art pictural.

Pour sa part, le plasticien Mekedes Moulay-Dris voit en cette exposition une importante occasion pour relancer le mouvement artistique dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes.

Les piliers des arts plastiques de la wilaya, dont Mekedes Noureddine et Boukhrissat Abdelkader, prennent part avec leurs toiles à cette exposition artistique où sont mis en exergue également des œuvres d’artistes défunts, notamment Benameur Dahmane, El Alami Abdelkader et Noureddine Draa, a-t-on fait savoir.

L’exposition nationale d’arts plastiques se poursuit jusqu’à la mi-août en cours, à l’initiative de la direction de la culture et en marge du Festival national de la chanson Rai qui a pris fin samedi passé.