Espace Dounia Parc aux grands vents : Cheb Toufik enchante ses fans

C’est devant un public peu nombreux que l’interprète de la chanson raï Cheb Toufik a animé la soirée du mardi au mercredi, et ce, au niveau de l’espace Dounia Parc aux Grands Vents.

Organisée par l’Etablissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger dans le cadre de son programme d’animation pour la saison estivale qui sera étendue jusqu’au premier septembre prochain, cette soirée a enregistré qu’un petit nombre d’amoureux de la musique… ; cette situation n’a pas empêché l’artiste d’assurer sa présence et son spectacle pour les présents au Dounia parc. «Nous sommes ici pour honorer le programme tracé par l’établissement arts et culture de la wilaya d’Alger», nous dira Toufik en marge de la soirée. Et de poursuivre : «Nous avons fait plaisir aux personnes qui ont fait l’effort de se déplacer jusqu’ici pour assister à la soirée… Il aurait été non professionnel de ma part d’annuler cet événement sous prétexte que le public est peu nombreux», affirme Toufik.

Interprète du style raï sentimental Cheb Toufik a chanté quelques titres de son riche répertoire, variant entre l’algérois, marocain, chaoui. "Wakha j’en ai marre" de Hadja hamdaouia, "Chahlet layani", "Kif rayi hamalni", "Sidi baloua", sont entres autres les titres interprété lors de cette soirée par l’artiste.

Sihem Oubraham