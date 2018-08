Festival de Djemila : ClÃ´ture en apothÃ©ose avec Kader japonais

Le rideau est tombé, dans la soirée de mardi à mercredi, sur la 14e édition du Festival arabe de Djemila (Sétif) après cinq soirées de chants et de danses, avec une clôture en apothéose avec la star du raï, Kader Japonais.

Venus en groupe de jeunes ou en famille, le public que le site archéologique de l’antique Cuicul semble cette soirée trop exigüe pour le contenir, n’a cessé de réclamer la vedette du raï qui, quelques minutes après, fait son entrée sur scène et salue, à bras ouverts, son public.

Kader, à la voix aiguë et le sourire charmeur, lance «Fi achekek cheft louil» et enchaîne avec «Ahki ya zeman», «Ma ma mia», «La brigade» repris en chœur par une assistance conquise.

Le chanteur entonne encore «Inti rouhi ou rabi jebli», «A’alach» et tant d’autres tubes, faisant le bonheur d'une foule en délire. À l'ouverture de cette soirée, le chanteur Khaled Didi a régalé le public avec ses chansons du genre sahraoui, dans une prestation ovationnée par le public.

Lui succédant, Cheb Mahfoud a repris les chansons à la gloire de l’équipe nationale du football entonnant «One, two, three viva l’Algérie», «Bladi hiya Djazair» dans une ambiance festive avant de céder la place au chanteur Yacine Tiger et Cheb Rochedi qui ont offert au public un voyage au cœur des sonorités staïfi présentant un cocktail d’anciennes et de nouvelles chansons.

Représentant du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, le directeur de la production artistique auprès du département de la culture, Abdallah Boughandoura a valorisé les efforts déployés pour assurer la réussite de cette édition du Festival Djemila, rappelant que le ministère de la Culture œuvre à «accompagner les efforts des uns et des autres visant à hisser l’acte culturel et artistique à la hauteur des aspirations du public et au service d’une culture algérienne authentique».

Ouvert vendredi dernier avec un show chorégraphique «Azdif» (terre noire en berbère, d’où provient le nom de Sétif) reflétant des pans de l’histoire, de l’art et de la culture des Hauts plateaux en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, la 14e édition du Festival arabe de Djemila a consacré l’art et les artistes algériens dans toutes leurs diversités.

Un programme riche, dense et diversifié a été proposé au public qui rallie chaque soir Djemila, située à 60 km à l’Est de Sétif, depuis plusieurs régions limitrophes.

La soirée de clôture a été également marquée par l’hommage rendu à plusieurs figures artistiques dont Samir Staifi et le défunt Katchou.