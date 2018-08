SAA : Hausse de 4% du bÃ©nÃ©fice en 2017

La Société nationale d’assurance (SAA) a réalisé en 2017, un bénéfice de 3,25 milliards (mds) de DA, en hausse de 4% par rapport à 2016 (3,1 mds de DA), a indiqué hier cet assureur public dans un communiqué. Le chiffre d’affaires réalisé par la société a été de 26,527 mds de DA en 2017, en léger recul (-1,29%) par rapport à celui enregistré en 2016 (28,875 mds de DA), selon le communiqué qui se réfère aux comptes sociaux de la SAA pour 2017, approuvés lors de l’Assemblée générale ordinaire de la société. «Comparés à ceux de l’exercice précédent, les résultats obtenus par l’entreprise en 2017 sont caractérisés principalement par la stabilité des principaux agrégats», a commenté la même source. A l’exception de l’assurance agricole, toutes les branches ont contribué à cette stabilité du chiffre d’affaires de la société qui maintient sa position de leader sur le marché des assurances nationales avec une part de 22%. «Ce résultat conforte l’entreprise dans ses choix stratégiques et l’encourage à poursuivre la mise en œuvre des actions entreprises dans le cadre du plan 2016-2018 qui porte sur la modernisation des systèmes de gestion et d’information, des services à la clientèle de plus en plus innovants avec des meilleurs délais de règlement des sinistres», selon la SAA.