Changes : Lâ€™euro en hausse

L’absence des bureaux de change exerçant légalement, a contribué au maintien des marchés parallèles au niveau national notamment à Alger, place Square Port Said. Touristes, citoyens, importateurs et hommes d’affaires sont dans l’obligation de monnayer au niveau de ces marchés pour s’approvisionner en devises. Lors d’une virée, hier, au niveau de ce marché parallèle, nous avons constaté que le cours de l’euro est en hausse, pas moins de 21.000 DA pour avoir 100 euros «alors qu’à une centaine de mètres seulement à la banque, un euro s’échange contre136.8747DA», déplore un citoyen rencontré sur place, avant d’ajouter qu’«il est temps pour les pouvoirs publics de trouver une solution pour réguler ce marché de la devise. J’ai entendu parler qu’il y a un projet pour l’ouverture des bureaux de changes comme il se fait un peu partout dans le monde, mais ce dernier est resté lettre morte ». Un cambiste explique cette tendance à la hausse est liée à la période du Hadj. Dans une déclaration à El Moudjahid, M. Bakalem Mohamed, chef de division des études économiques au CNES, avait insisté sur la nécessité de mettre fin à ce phénomène qui constitue aujourd’hui un obstacle pour le développement de l’économie nationale. Aussi, il insistera sur la nécessité d’accélérer la création de bureaux de change qui sont un moyen efficace pour lutter contre ce phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur, et de faire profiter les banques des énormes sommes de devises, qui sont échangées sur ce marché noir, et de canaliser également a-t-il ajouté, ces devises. S’agissant des cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage, valables à compter du 5 août, communiquées par la Banque d’Algérie. La valeur du dollar est fixée à 116,27 DA à l’achat et à 123,37 DA à la vente. La valeur de l’euro est de 135,10 DA à l’achat et de 143,39 DA à la vente. A rappeler que sur la semaine allant du 29 juillet au 4 août 2018, la valeur du dollar était fixé à 115,84 DA à l’achat et à 122,91 DA à la vente. La valeur de l’EURO était de 135,75 DA à l’achat et de 144,05 DA à la vente. M.A.Z.