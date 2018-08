Habitat : Lâ€™OPGI et lâ€™ENPI attribuent de nouveaux logements

L’attribution de nouveaux logements se poursuit à travers de nombreuses wilayas du pays, alors que d’autres foyers bénéficient de diverses commodités. A Tébessa, onze sites ont été retenus dans la wilaya pour la réalisation de 1.000 logements promotionnels aidés (LPA), répartis sur plusieurs communes, a-t-on appris auprès de la direction locale du logement. Les travaux de réalisation de ce nouveau quota de logements ont été confiés à l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), à l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) ainsi qu’à plusieurs promoteurs privés, a précisé à l’APS le directeur du logement par intérim, Lamine Matrouh, soulignant que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour le lancement "prochain" de ces chantiers. Le même responsable a indiqué que les cahiers des charges de ces logements ont été élaborés, indiquant que 400 LPA de ce programme seront réalisés au chef-lieu de la wilaya, alors que 400 autres habitations du même genre seront répartis sur les communes de Chréa, Ouenza, Bir El-Ater et Boulhaf Dyr. M. Matrouh a également révélé que le reste de ce programme sera réalisé, entre autres, dans la commune d’El Kouif avec 50 unités, 40 logements à Morsot, 40 autres au niveau de la commune d’El-Ma Labiod, 30 à El-Ogla ainsi que 40 dans la commune de Hamamet. Le même responsable a assuré que toutes les procédures administratives sont "en phase de parachèvement", indiquant que ce programme LPA sera réalisé dans un délai oscillant entre 12 et 24 mois. Au Sud, à Illizi, pas moins de 542 nouveaux logements tous types confondus ont été raccordés au réseau d’électricité durant le premier semestre 2018 à travers les communes de la wilaya d’Illizi, a-t-on appris auprès des services de la Société de distribution d’électricité et du gaz (Sonelgaz). Il s’agit du raccordement de 125 unités (commune d’Illizi), 140 autres (commune de Djanet) et 277 unités de type public locatif (LPL) au niveau du nouveau parc de logements (commune d’In Amenas), a indiqué la chargée de communication, Wada Zohra. Un réseau de 10 km a été réalisé pour cette opération qui a nécessité une enveloppe de 37 millions dinars, selon la même source, ajoutant que la Sonelgaz a mobilisé les équipes techniques nécessaire pour la livraison des travaux dans les délais. D’autres nouvelles unités sont en cours de raccordement au réseau d’électricité, ainsi que des sièges administratifs, a-t-on fait savoir. Dans le souci d’assurer l’accélération du raccordement à cette énergie vitale, les services de l’entreprise œuvrent à renforcer ses équipes techniques à travers les six communes de la wilaya, dans le but de respecter les délais de raccordement.



Des chalets démolis à Illizi



Par ailleurs, dix chalets ont été démolis dans la commune de Bordj El Haous (wilaya d'Illizi), dans le cadre du programme national d'éradication de ce type d'habitation, a-t-on appris mardi auprès des responsables de la circonscription administrative de Djanet. Cette opération, qui avait ciblé récemment ces chalets situés au centre de la ville de Bordj El Haous, s'inscrit au titre de l'application des instructions du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, lors de sa dernière visite dans la région, concernant l'éradication de ces habitations à travers la wilaya d'Illizi, a indiqué à l'APS le wali-délégué, Saïd Bengamou. "Elle vise à assurer un logement décent aux résidents de ce type d'habitations", a-t-il précisé. Les locataires de ces habitations ont été relogés dans de nouveaux appartements de type public locatif (LPL), selon la même source, précisant que l'assiette récupérée sera destinée pour la réalisation de nouvelles structures du service public au niveau de cette collectivité locale. Une cinquantaine d’unités similaires recensées dans la ville de Djanet sera également concernées par cette opération, a expliqué le responsable, ajoutant dans ce contexte que les résidents bénéficieront d'aides à l'habitat rural, dont la préparation des actes est en cours actuellement. Le wali de la wilaya d’Illizi, Aïssa Boulahia, avait insisté lors d'une précédente réunion sur la nécessité d'accélérer cette opération, de se rapprocher du citoyen pour expliquer les procédures qui ont été prises au titre de la concrétisation du programme national d'éradication de ce type d’habitations.