UniversitÃ© : 220 000 Ã©tudiants confirment leur inscription

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Taher Hadjar, a souligné hier à Batna qu’au deuxième jour de la phase de confirmation des inscriptions universitaires, un total de 220 000 nouveaux étudiants ont confirmé leur inscription dans les spécialités vers lesquelles ils ont été orientés. Au cours d’une conférence de presse, le ministre a précisé que le nombre d’étudiants ayant confirmé leur inscription fait partie des 276 000 nouveaux étudiants attendus pour la rentrée universitaire 2018/2019. Il a ajouté que 70 % des nouveaux étudiants «ont été orientés selon leur premier choix exprimé dans la fiche de v£ux», jugeant ce taux de «considérable». Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également ajouté que plus de 10% des nouveaux étudiants ont été orientés selon leur deuxième choix qu’ils ont exprimé dans la fiche de v£ux. Au cours de son passage à l’université Hadj Lakhdar, M. Hadjar qui a rencontré de nouveaux étudiants et évoqué avec eux les conditions dans lesquelles se passent les inscriptions universitaires, a souligné que le guichet unique a été renforcé dans les universités du pays en vue de faciliter la procédure des inscriptions. In situ, le ministre a mis en exergue les efforts déployés par l’Etat dans le développement de l’Université algérienne depuis 1999 à ce jour, ce qui a permis d’atteindre, actuellement, 1 740 000 étudiants dispatchés à travers ses 50 universités et 106 entre établissements, écoles et instituts, encadrés par 62 000 enseignants. M. Hadjar a également loué la contribution du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le secteur de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique à travers la réalisation d’universités et d’établissements universitaires importants, appelant les étudiants à plus de rigueur dans le travail et l’étude en vue de participer à l’édification du pays.

Le ministre a aussi souligné la nécessité de permettre à tous les membres de la communauté universitaire de profiter de la banque de données électronique disponible au sein de l’université. L’université algérienne dispose d’un fonds électronique «considérable» dans plusieurs langues et disciplines, englobant des titres et des ouvrages de différents pays du monde, a précisé le ministre au cours de l’inauguration du projet de 2 000 places pédagogiques à la faculté de médecine de l’université de Batna 2, Chahid Mustapha Benboulaid, avant d’appeler à l’impérative accessibilité de ce fonds «pour tous». M. Hadjar a, dans ce sens, souligné que l’accès à ce fonds universitaire électronique sera gratuit pour les professeurs et les étudiants, à qui des codes d’accès à cette banque de données seront attribués avec l’objectif «de développer et améliorer les connaissances».