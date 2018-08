Dans un contexte de troubles au plan rÃ©gional et international, M.â€ˆZitouni : Lâ€™AlgÃ©rie, une citadelle de paix et de rÃ©conciliation nationale

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé hier à Tissemsilt, que l’Algérie «est une citadelle de paix et de réconciliation nationale». Dans une allocution prononcée au Centre culturel de la commune Bordj Bou Naama, dans le cadre des festivités commémorant l’anniversaire du décès du chahid Djillali Bounaama, M. Zitouni a indiqué l’Algérie «constitue désormais une citadelle de paix et de réconciliation nationale, fidèle aux principes de la déclaration du 1er novembre (...), un projet civilisationnel qui nous remplit de fierté car consacrant la souveraineté du peuple algérien». «L’Algérie a réussi, aujourd’hui, en cette conjoncture marquée par les troubles sévissant au double plan régional et international, à donner des leçons, à relever tous les défis et à remporter les paris», a-t-ajouté. «Si l’Algérie jouit aujourd’hui de la paix, de la stabilité, du développement et de programmes importants, c’est grâce au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a transformé l’Algérie en un grand chantier de développement global dans les secteurs de la Santé, de l’Habitat, de l’Education, de l’Enseignement supérieur, en sus des domaines social, agricole et culturel». Le ministre des Moudjahidine a plaidé pour la poursuite des réformes initiées par le président de la République, consacrées dans la Constitution révisée qui prévoit la préservation de la stabilité de l’Algérie et de ses positions internationales, affirmant que le peuple algérien «est imprégné des valeurs nationales et principes de fidélité puisés dans les sacrifices de ces héros, à l’instar du chahid Djillali Bounaama».