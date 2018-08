Ain Defla : Une cache dÃ©truite

Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, hier Ain Defla (1re Région militaire), une cache contenant une bombe. Par ailleurs, un détachement de l’Armée nationale populaire, a appréhendé, en coordination avec les services de la Sureté nationale, à Tamanrasset (6e RM), deux narcotrafiquants à bord d’un véhicule tout-terrain, en possession de 29.600 comprimés psychotropes».

De leur côté, des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Tlemcen (2e RM), 3 quintaux et 13 kilos de kif traité. Dans le même contexte, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, à In Guezzam (6e RM), sept contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, tandis qu’un autre détachement a appréhendé, à Biskra (4e RM), un contrebandier et saisi un camion chargé de 31.8 quintaux de tabac.



Deux terroristes recherchés capturés à Bordj Badji



Un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a capturé, hier, lors d’une opération menée près de Bordj Badji Mokhtar (6e RM), deux terroristes recherchés.

Il s’agit de Torchane Boubakr, alias Abou Omar, ayant rallié les groupes terroristes en 2012 et de Ouankara Malik ayant rejoint les groupes terroristes en 2015. Cette opération a également permis d’appréhender deux éléments de soutien.