Publication El Djeich : Â«Â  Lâ€™ANP demeure une institution rÃ©publicaineÂ Â»

L’Armée nationale populaire (ANP) demeure une institution républicaine qui se consacre à ses missions constitutionnelles représentées par la défense de l’intégrité de la patrie, de sa sécurité et de sa stabilité «loin de tout calcul et autres surenchères politiques», souligne la revue de l’ANP El Djeïch dans son dernier numéro. Sous le titre «L’ANP, fierté du peuple algérien», l’éditorial de la revue a relevé que «la conjoncture actuelle requiert la conjugaison des efforts de tous, afin de favoriser le climat nécessaire, encourageant l’ANP à s’acquitter de ses missions dans le cadre naturel défini par la Constitution», ajoutant dans ce contexte que «l’ANP demeurera l’honneur et la gloire du peuple algérien au regard de son prestigieux parcours qui puise son inspiration des principes de la Révolution et de sa détermination à acquitter de son devoir sacré». Dans le même sillage, le mensuel affirme que l’ANP est «une armée républicaine qui s’honore d’accomplir ses missions constitutionnelles avec dévouement et constance et qui poursuit sa marche vers le progrès et la modernisation, avec l’appui de sa base populaire, tout en se conformant pleinement aux lois de la République». La publication souligne, en outre, que «les résultats positifs enregistrés dans tous les domaines sont l’émanation du caractère sacré conféré par les éléments de l’ANP à leurs missions constitutionnelles, de leur profond et indéfectible attachement aux valeurs nationales et de leur conscience de l’ampleur des défis à relever».

Evoquant la commémoration du double anniversaire du 20-Août 1955, à savoir le congrès de la Soummam et l’offensive du Nord-constantinois, le magazine a rendu un hommage aux martyrs et moudjahidine de la Révolution, relevant que «leurs descendants allaient poursuivre le parcours et relever le défi en demeurant pleinement et en permanence mobilisés au service d’une Algérie libre, digne et puissante». «Aujourd’hui, ces enfants, particulièrement ceux engagés dans les rangs de l’ANP, digne héritière de l’ALN, sont attachés à perpétuer le message de Novembre, tirant leurs valeurs du contenu profond de la Déclaration du 1er-Novembre et de son message éternel garantissant l’unité nationale, la préservation de la souveraineté et de indépendance de l’Algérie», conclut l’éditorial d’El Djeïch.